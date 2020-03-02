Πρωτοφανές ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!! Λαθρομετενάστες ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ στο Έβρο, βάζουν παιδιά πάνω από φωτιές και τα χτυπάνε για να κλάψουν και να τα φέρουν στην πρώτη γραμμή...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 02 Μαρτίου - 0
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΕΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΩς ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ. ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΑ...
ΕΝΑ ΑΠΟΣΤΕΥΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΕΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΝ... ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΔΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ "ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΘΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ...
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