Tελευταια Νεα

Τρίτη, Μαρτίου 03, 2020

ΦΟΒΕΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ τουρκικής εισβολής στον Έβρο... ΕΝΣΤΟΛΟΙ τούρκοι αστυνομικοί ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ με δακρυγόνα τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 03 Μαρτίου - 0

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ 4 ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΥΨΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΠΙΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΥ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ...













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