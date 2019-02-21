«ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΣΑΣΤΕ...» ΒΙΝΤΕΟ: Απροσκύνητα ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΑ πριν λίγο στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ Έκραξαν και κυνήγησαν Τζανακόπουλο και Συριζαίους...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 21 Φεβρουαρίου - 0
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕλΗΝΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ... ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΙΟΥΣΕ Ο ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΟΣ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΕΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ, ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΩΕΣ...!!! ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΚΟΠΕΛΑΡΑ ΜΑΣ...!! «Προδότες είστε ρε... Προδότες»...!!! Λεβέντισσα ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ ξεφτίλισε πριν από λίγο στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ τον ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟ και τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ...!!!
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