ΘΑ ΦΡΙΞΕΤΕ...!!! ΛΕΣΒΙΑ «ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ» ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΣΝ ΤΟ Χ@ΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:20 π.μ. - 0 Comments
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ... ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ...ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΛΕΣΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΥΒΕΙ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΑΤΟΨΥΧΙΑ ΤΗΣ... ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΔΙΠΛΩΣΟΥΜΕ....
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΡΩΤΟ.... ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ...
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ... Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΑΦΟΔΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ...!!!
ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ...
ΣΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΓΑΜΕΝΗΣ; ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΥΤΗ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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