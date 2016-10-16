ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΪ ΠΡΩΪ ΘΑ ΞΕΠΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ...!!! ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΗΡΕ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΟ ΠΑΝΙ» ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ...!!!

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Η ΝΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ...
ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ «ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ» ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΗ Η ΓΑΛΑΝΟΕΥΚΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ... Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΛΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,80 χ 1,20 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...
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