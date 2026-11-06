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Pizza Fan: Αποδεσμεύονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα, τραπεζικοί λογαριασμοί – Επαναλειτουργία των καταστημάτων

Νοεμβρίου 06, 2026

  Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία καταστημάτων της Pizza Fan καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο...

 



Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία καταστημάτων της Pizza Fan καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης αποφάσισε να αποδεσμευτούν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές υποχρεώσεις.

Με τη διάταξη Βουρλιώτη θα ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των άλλων απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός των δεσμεύσεων των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων, αποδεσμεύονται και άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.

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