Ισλαμική Καταδίωξη της αρχαιοελληνικής θρησκείας!: Οι μουσουλμάνοι στη Λιβύη απαγορεύουν τα προϊόντα της Nike!

Αυτό το θρησκευτικό σώμα κατηγόρησε επίσης τη Nike ότι υποστηρίζει το Ισραήλ και ζήτησε μποϊκοτάζ όλων των άλλων εταιρειών που υποστηρίζουν τη χώρα αυτή.Αναφέρθηκαν σε δήλωση του Συμβουλίου Έρευνας και Μελετών της Σαρία, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2023, στην οποία καλούνταν οι Μουσουλμάνοι να μποϊκοτάρουν δυτικές εταιρείες που θεωρούνται ότι υποστηρίζουν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.Αν και οι θρησκευτικές αποφάσεις του «Dar al-Ifta» μπορούν να έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, δεν είναι απαραίτητα κρατικές εντολές, ούτε είναι νομικά δεσμευτικές.Πέρυσι, το θρησκευτικό ίδρυμα τάχθηκε κατά της χρήσης κοσμημάτων και ρολογιών με το λογότυπο του γαλλικού οίκου πολυτελών κοσμημάτων Van Cleef & Arpels, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο με το τετράφυλλο τριφύλλι συνδέεται με χριστιανικές πεποιθήσεις και επικαλείται την καλή τύχη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις ισλαμικές διδασκαλίες.Η τελευταία φετφά δεν επιβάλλει κρατική απαγόρευση στα προϊόντα της Nike, ούτε καθορίζει κυρώσεις για όσους συνεχίζουν να τα αγοράζουν ή να τα φορούν.Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την ενίσχυση του θρησκευτικού συντηρητισμού στη δημόσια ζωή της Λιβύης.Πέρυσι, οι αρχές στην ανατολική Λιβύη επέβαλαν περιορισμούς στη ραπ μουσική, τα θεατρικά έργα και τις χορευτικές παραστάσεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι στίχοι και παραστάσεις προσβάλλουν τα δημόσια ήθη και τις ισλαμικές αξίες, και αυτά τα μέτρα επεκτάθηκαν αργότερα στο δυτικό τμήμα της Λιβύης.Η Nike δεν διαθέτει επίσημα καταστήματα στη Λιβύη, αλλά τα προϊόντα της διατίθενται από τοπικούς λιανοπωλητές αθλητικών ειδών, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο