Άπαντες σε Επιφυλακή! Αρχικη / Κοσμος Πόντιση καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη Navtex - Στη διυπουργική για θετική εισήγηση

Η Αθήνα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και επιφυλακής ενόψει της επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του ηλ...





Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επανεκκινήσουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκδοση της σχετικής NAVTEX προγραμματίζεται για το σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες πριν από την έκδοση της NAVTEX. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει ήδη αποστείλει τις απαραίτητες συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένεται η θετική εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής. Εφόσον ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα βήματα, η NAVTEX αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη μέρα (το Σάββατο ή το αργότερο την Κυριακή).Αμέσως μετά την έκδοσή της, το υπό γαλλική σημαία πλοίο Abeille Marengo που έχει αναλάβει τις έρευνες θα αποπλεύσει, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες.Τα μηνύματα της ΑθήναςΗ Αθήνα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υπαναχώρηση και ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, θα τηρηθεί. Να σημειωθεί εδώ ότι με βάση και το αίτημα αδειοδότησης εκ μέρους του γαλλικού πλοίου, οι ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.Παραμένει ένα ερώτημα αν η τουρκική πλευρά θα επανέλθει σε αντίδραση ανάλογη με αυτή του 2024 ή θα υιοθετήσει διαφορετική στάση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το προηγούμενο διάστημα ότι άδεια θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, μόνο από τις ελληνικές αρμόδιες Αρχές. Πρόσθεσε ότι «Η ενημέρωση είναι μια διαδικασία που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ακολουθείται σε όλα τα αντίστοιχα έργα στο παρελθόν και αφορά μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ακολουθείται από την εταιρεία. Δεν είναι άδεια, δεν παίρνουμε την άδεια από κανέναν, δεν συνιστά άδεια, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».Η Αθήνα επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα πρωτίστως προς την Άγκυρα, ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, ότι πρόκειται για ένα έργο που αφορά την ενεργειακή συνδεσιμότητα και ενεργειακή ασφάλεια σε επίπεδο Ε.Ε.. Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου υπογραμμίζεται από την πλευρά της Αθήνας ως μια παράμετρος που όπως εκτιμάται θα βαρύνει στις όποιες σκέψεις υπάρχουν από πλευράς Άγκυρας σε σχέση με πιθανή παρέμβαση και δεν θα επιτρέψει να μεταφερθεί η όποια τουρκική αντίδραση στο πεδίο, όπως είχε γίνει το 2024.Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να «διαβαστεί» ως δικαίωση της τουρκικής προσέγγισης, όσον αφορά τη δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην πράξη θα φανεί εάν έχουν βάση οι εκτιμήσεις κάποιων ότι επισπεύσθηκε η κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ακριβώς για να γίνει επίκλησή του ενόψει της έναρξης των εργασιών για το καλώδιο.