Η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα - Αντίδραση Τουρκίας

Σε έκδοση NAVTEX που αφορά τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε η Κύπρο...

Σε έκδοση NAVTEX που αφορά τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε η Κύπρος σύμφωνα με το sigmalive.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμα ότι δεν αναγνωρίζει την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» κάνοντας λόγο για «προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων διεκδικήσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «είναι άκυρες και δεν έγιναν ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».Το EMC είναι ένα υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων (οπτικών ινών) που διασυνδέει την Ευρώπη (μέσω Ελλάδας) με την Ασία και τη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία), με τη συμμετηχή εταιρειών όπως η TTSA, η stc/center3 και ο όμιλος ΔΕΗ.