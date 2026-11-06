Η NASA αποκαλύπτει την «κοσμική γάτα»: Το νεφέλωμα με το φωτεινό μάτι που βρίσκεται 7.500 έτη φωτός μακριά

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες από ένα νεφέλωμα που βρίσκεται περίπου 7.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη και έχει έ...



Τι αποκαλύπτουν οι νέες εικόνες του James Webb



Η δυνατότητα του James Webb να παρατηρεί στο υπέρυθρο φάσμα επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάζουν περιοχές του διαστήματος που παραμένουν κρυμμένες πίσω από πυκνά νέφη σκόνης, τα οποία δυσκολεύουν την παρατήρηση με το Hubble. Στις νέες εικόνες διακρίνονται πολλά άστρα τόσο γύρω από το νεφέλωμα όσο και στο εσωτερικό του, αλλά και αμυδροί γαλαξίες που βρίσκονται πολύ πιο μακριά στο κοσμικό υπόβαθρο. Μια άλλη λήψη αναδεικνύει τη θερμή σκόνη και τις περίπλοκες δομές στο εσωτερικό του σχηματισμού, μέσα από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα υλικά του.















Το εντυπωσιακό περίγραμμα του νεφελώματος δεν είναι τυχαίο. Πιθανότατα διαμορφώθηκε σταδιακά από την έντονη υπεριώδη ακτινοβολία και τους αστρικούς ανέμους που προέρχονται από μεγάλα άστρα της γύρω περιοχής. Οι πυκνότερες συγκεντρώσεις αερίων και σκόνης κατάφεραν να αντισταθούν περισσότερο στη διάβρωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία του ιδιαίτερου σχήματος που παρατηρούμε σήμερα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας δεν αποτελεί μια νέα ανακάλυψη ούτε ένα ανεξάρτητο νεφέλωμα. Είναι η ονομασία ενός μικρότερου σχηματισμού μέσα στο Νεφέλωμα της Τρόπιδος, το οποίο είχε καταγραφεί για πρώτη φορά το 1752 από τον Γάλλο αστρονόμο Νικολά-Λουί ντε Λακάιγ. Ωστόσο, η κοσμική αυτή «γάτα» δεν θα διατηρήσει για πάντα τη σημερινή της μορφή. Όπως επισημαίνει η NASA, πρόκειται για έναν προσωρινό σχηματισμό, ο οποίος σταδιακά θα διαλυθεί καθώς τα άστρα συνεχίζουν να δημιουργούνται και να εξελίσσονται. Το χαρακτηριστικό περίγραμμά του κάποια στιγμή θα χαθεί. Η δυνατότητα του James Webb να παρατηρεί στο υπέρυθρο φάσμα επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάζουν περιοχές του διαστήματος που παραμένουν κρυμμένες πίσω από πυκνά νέφη σκόνης, τα οποία δυσκολεύουν την παρατήρηση με το Hubble. Στις νέες εικόνες διακρίνονται πολλά άστρα τόσο γύρω από το νεφέλωμα όσο και στο εσωτερικό του, αλλά και αμυδροί γαλαξίες που βρίσκονται πολύ πιο μακριά στο κοσμικό υπόβαθρο. Μια άλλη λήψη αναδεικνύει τη θερμή σκόνη και τις περίπλοκες δομές στο εσωτερικό του σχηματισμού, μέσα από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα υλικά του.Το εντυπωσιακό περίγραμμα του νεφελώματος δεν είναι τυχαίο. Πιθανότατα διαμορφώθηκε σταδιακά από την έντονη υπεριώδη ακτινοβολία και τους αστρικούς ανέμους που προέρχονται από μεγάλα άστρα της γύρω περιοχής. Οι πυκνότερες συγκεντρώσεις αερίων και σκόνης κατάφεραν να αντισταθούν περισσότερο στη διάβρωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία του ιδιαίτερου σχήματος που παρατηρούμε σήμερα.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας δεν αποτελεί μια νέα ανακάλυψη ούτε ένα ανεξάρτητο νεφέλωμα. Είναι η ονομασία ενός μικρότερου σχηματισμού μέσα στο Νεφέλωμα της Τρόπιδος, το οποίο είχε καταγραφεί για πρώτη φορά το 1752 από τον Γάλλο αστρονόμο Νικολά-Λουί ντε Λακάιγ. Ωστόσο, η κοσμική αυτή «γάτα» δεν θα διατηρήσει για πάντα τη σημερινή της μορφή. Όπως επισημαίνει η NASA, πρόκειται για έναν προσωρινό σχηματισμό, ο οποίος σταδιακά θα διαλυθεί καθώς τα άστρα συνεχίζουν να δημιουργούνται και να εξελίσσονται. Το χαρακτηριστικό περίγραμμά του κάποια στιγμή θα χαθεί.

Πρόκειται για το Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας (Cat's Head Nebula), το οποίο βρίσκεται μέσα στο πολύ μεγαλύτερο Νεφέλωμα της Τρόπιδος (Carina Nebula). Οι νέες εικόνες καταγράφηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στο υπέρυθρο φάσμα, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική σε σχέση με τις προηγούμενες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble στο ορατό φως.Το όνομά του οφείλεται στο σχήμα του, καθώς θυμίζει μια γάτα που κάθεται με την πλάτη στραμμένη προς τη Γη. Το «κεφάλι» της φαίνεται να είναι γυρισμένο προς τα δεξιά, αποκαλύπτοντας ένα χαρακτηριστικό φωτεινό σημείο που μοιάζει με μάτι. Σύμφωνα με τη NASA, το κοκκινωπό φως που θυμίζει μάτι ενδέχεται να προέρχεται από ένα νεαρό άστρο, το οποίο παραμένει εν μέρει εγκλωβισμένο μέσα σε νέφη σκόνης.