«MAGNAR 1950»: Τα νέα ελληνικής προέλευσης περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος

Πρόκειται για επτά σκάφη τύπου «MAGNAR 1950», μήκους 21,29 μέτρων, τα οποία θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα από την εταιρεία VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS, που ανέλαβε την προμήθεια. Η σύμβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης έως και επτά επιπλέον όμοιων σκαφών στο μέλλον.Στρατιωτικά ΘέματαΤα νέα περιπολικά θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα τουλάχιστον 50 κόμβων και να καλύπτουν αποστάσεις τουλάχιστον 320 ναυτικών μιλίων. Προβλέπεται να διαθέτουν εξαμελές πλήρωμα, συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 30 ατόμων και σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ημέρα και νύχτα. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου σταθμού οπλισμού στη πλώρη του σκάφους.Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021–2027». Η σύμβαση προβλέπει, επίσης, εγγυημένη λειτουργία των σκαφών για τέσσερα χρόνια ή 6.000 ώρες λειτουργίας των κύριων μηχανών, όποιο συμπληρωθεί πρώτο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Λιμενικού Σώματος για τις εργασίες που καλύπτονται από την εγγύηση.