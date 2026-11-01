Leopard 1A5 στο Λιτόχωρο: Στο πεδίο βολής τα στελέχη Τεθωρακισμένων Τάξης 2026

Με Leopard 1A5 η Σχολή Τεθωρακισμένων εκτέλεσε βολές αρμάτων μάχης, από 19 έως 30 Οκτωβρίου 2026, στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτόχωρου (ΠΒΑΛ...









Με Leopard 1A5 η Σχολή Τεθωρακισμένων εκτέλεσε βολές αρμάτων μάχης, από 19 έως 30 Οκτωβρίου 2026, στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτόχωρου (ΠΒΑΛ) με τις εντυπωσιακές εικόνες της άσκησης να δημοσιεύονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.Κατά τη διάρκεια των βολών από τους εκπαιδευόμενους Ανθυπίλαρχους και Μόνιμους Λοχίες (ΤΘ) Τάξης 2026, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των πληρωμάτων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, στη χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων και στην τεχνική της βολής του άρματος μάχης Leopard 1A5.Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 13 Ανθυπίλαρχοι, εκ των οποίων 3 από την Κύπρο και 6 Μόνιμοι Λοχίες.