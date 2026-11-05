Independent: Ο Μάρκο Ρούμπιο ετοιμάζεται για την προεδρία του 2028 μετά το εκλογικό σοκ των Ρεπουμπλικανών

Ησυζήτηση για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εντείνεται μετά τη βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον υπουργό Εξωτερικώ...

Ησυζήτηση για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εντείνεται μετά τη βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων αποχώρησης από την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει πιθανής διεκδίκησης του προεδρικού χρίσματος το 2028, σύμφωνα με τον Independent.Οι πληροφορίες έρχονται στον απόηχο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Ρούμπιο να εμφανίζεται ως πιθανός αντίπαλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.Σύμφωνα με πηγές της βρετανικής εφημερίδας, ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2028, με βασικό εσωκομματικό αντίπαλο, επί του παρόντος, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.Το ενδεχόμενο παραίτησης του Ρούμπιο είχε τεθεί ήδη πριν από τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Σύμφωνα με τον Independent, υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ, αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν επισημάνει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ.Οι ίδιες πηγές εμφανίστηκαν ακόμη πιο πεπεισμένες για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρούμπιο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για την προεδρία Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να επικρατούν ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Κάνσας και το Τέξας.Ο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένας από τους περίπου πέντε υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησής τους μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.Πηγή στην Ουάσινγκτον δήλωσε στον Independent ότι ο Ρούμπιο πρέπει να «πάρει αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και να επιρρίψει την ευθύνη γι’ αυτόν στον Τραμπ».Παράλληλα, σύμμαχος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ανέφερε ότι «θα ήταν απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση».«Ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σίγουρα μπροστά από τον Βανς», υποστήριξε.«Ωστόσο, δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών. Άλλωστε, η σύνδεσή του με την κυβέρνηση μόνο κακό θα κάνει στις προοπτικές του», πρόσθεσε.Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έσπευσε, μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα, να αποδώσει την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από αυτόν.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ ενδέχεται να επιρρίψει την ευθύνη για τον πόλεμο και την επακόλουθη εκλογική ήττα στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ενώ στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθούν και ο Μάρκο Ρούμπιο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους. Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βανς, ασκώντας έντονη κριτική.«Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό», πρόσθεσε.Την ίδια ώρα, στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και των Ρεπουμπλικανών έχουν παρατηρήσει ότι ο Ρούμπιο έχει ήδη περιορίσει τη δημόσια παρουσία του σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν, παρότι είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.Υψηλόβαθμη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στον Independent: «Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει στην κυβέρνηση. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι θα θέσει υποψηφιότητα».Άλλη πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανέφερε: «Ο Ρούμπιο θα φύγει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρξουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα σπεύσουν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση».«Η χώρα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Τραμπ. Ο κόσμος δεν ξέρει καν πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόλεμο. Η αύξηση των τιμών της βενζίνης έχει εξοργίσει πραγματικά τους πολίτες», πρόσθεσε.Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι, με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν πλέον και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες για την παραπομπή του Τραμπ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερα κυβερνητικά στελέχη στην αποχώρηση.Ο ίδιος ο Ρούμπιο έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τις εικασίες για το πολιτικό του μέλλον. Τον Σεπτέμβριο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν έχει αυτή τη στιγμή σχέδια» για τη διεκδίκηση της προεδρίας, καθώς παραμένει «100% προσηλωμένος» στα κυβερνητικά του καθήκοντα.Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα εάν αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία ο Τζέι Ντι Βανς.Έμπειρο πολιτικό στέλεχος με μακρά παρουσία στη Φλόριντα δήλωσε στον Independent ότι δεν θα τον εξέπληττε η αποχώρηση του Ρούμπιο από την κυβέρνηση. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να αναβάλει μια τέτοια απόφαση εάν θεωρήσει ότι μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα.Από την άλλη πλευρά, κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Ρούμπιο δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη θέση του, αναγνωρίζοντας πάντως ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν να αλλάξουν ανάλογα με το κλίμα που θα επικρατήσει στον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές.Άλλη πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο εκτίμησε ότι η βαριά εκλογική ήττα θα μπορούσε, αντίθετα, να οδηγήσει τον Ρούμπιο στην απόφαση να παραμείνει στην κυβέρνηση, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας και να λειτουργήσει ως μετριοπαθής φωνή σε περίπτωση έντονης αντίδρασης του Τραμπ.Ερωτηθείς εάν ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει κάτι σχετικά με ενδεχόμενα σχέδια αποχώρησης του υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, ανέφερε ότι πρόκειτα για «αβάσιμες, ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας για τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του».Πηγή: skai.gr