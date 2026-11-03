«ΑΔΗΣ»... HADES: Το νέο αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών του US Army έχει Ελληνικό όνομα και πάταξε για πρώτη φορα!

Το πρώτο πρωτότυπο του αεροσκάφους αναγνώρισης «HADES» πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις προ...





Και για να μην θεωρήσει κανείς; ότι το HADES "έτυχε"...



Τον Ιανουάριο του 2024, ο αμερικανικός Στρατός ξεκίνησε την προμήθεια αεροσκαφών Global 6500 για την ανάπτυξη του συστήματος, βασιζόμενος στην εμπειρία από τις πλατφόρμες ARTEMIS και ARES. Επίσης Ελληνικά ονόματα...



Τα αεροσκάφη ARTEMIS έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την παρακολούθηση της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας κοντά στην Ουκρανία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποστολή του USARTEMIS II τον Αύγουστο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, νότια της κατεχόμενης Κριμαίας.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων ετοιμότητας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία.Η διαδικασία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Γραφείο Έργων Σταθερής Πτέρυγας του αμερικανικού Στρατού, σε στενή συνεργασία με τη Sierra Nevada Corporation, η οποία λειτουργεί ως επικεφαλής ολοκληρωτής συστημάτων για το πρόγραμμα.Προηγουμένως, μηχανικοί και πιλότοι δοκιμών είχαν προχωρήσει σε τροποποιήσεις στη δομή του αεροσκάφους, ενσωμάτωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων αξιοπλοΐας. Η επιτυχία αυτής της πρώτης πτήσης «ανοίγει τον δρόμο» για την επόμενη φάση, που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση και τις δοκιμές πτήσεων των συστημάτων αναγνώρισης.Ο Στρατός των ΗΠΑ σκοπεύει να αξιολογήσει τις επιδόσεις του αεροσκάφους σε ποικίλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα συστήματα πληροφοριών σημάτων (SIGINT). Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν την απόδοση, τη συμβατότητα και την ετοιμότητα των ενσωματωμένων συστημάτων ενόψει μελλοντικών επιχειρησιακών επιδείξεων.Το πρόγραμμα HADESΤο HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System) αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα αερομεταφερόμενης νοημοσύνης, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR). Και το ακρωνύμιο του εντελώς ψαγμένο...Στόχος είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων αναγνωριστικών αεροσκαφών, προσφέροντας αυξημένη εμβέλεια, ταχύτητα, επιχειρησιακό υψόμετρο και δυνατότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου.Ως βάση επιλέχθηκε το Bombardier Global 6500, το οποίο υπερέχει σε επιδόσεις πτήσης έναντι των παλαιότερων πλατφορμών. Σύμφωνα με την Bombardier, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τη δυνατότητα παραμονής στον αέρα έως και 18 ώρες, διευκολύνοντας αποστολές μεγάλης διάρκειας μακριά από τις βάσεις του.