Σάλος στην Αίγυπτο: Χάκερς έβαλαν να παίζει πορνό σε πινακίδες στους δρόμους - Βίντεο

Πληθαίνουν οι επιθέσεις των χάκερς σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στις χώρες της υφηλίου, με περισσότερους ή λιγ...







Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ένα μήνυμα πάνω στο πορνογραφικό βίντεο που έγραφε: «Διαρροή από: Ch, 19ylegal never and nivex» καθώς και το όνομα ενός καναλιού στο Telegram με όνομα χρήστη «@LeakersGov», ονόματα στα οποία πίσω από τα οποία πιθανότατα κρύβονται οι χάκερς.



Μία ημέρα μετά το περιστατικό, ο ίδιος λογαριασμός στο Telegram δημοσίευσε το εξής μήνυμα: «Η Αίγυπτος παραμένει υπό δικτατορία. Η κυβέρνηση διατηρεί την εξουσία της μέσω της καταστολής, ενώ η χώρα αγωνίζεται να πάει μπροστά. Τα χρόνια περνούν, αλλά τίποτα δεν αλλάζει και οι ζωές των ανθρώπων δεν βελτιώνονται».



Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος λειτουργεί υπό στρατιωτική διακυβέρνηση από την ανατροπή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας το 2013. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ένα μήνυμα πάνω στο πορνογραφικό βίντεο που έγραφε: «Διαρροή από: Ch, 19ylegal never and nivex» καθώς και το όνομα ενός καναλιού στο Telegram με όνομα χρήστη «@LeakersGov», ονόματα στα οποία πίσω από τα οποία πιθανότατα κρύβονται οι χάκερς.Μία ημέρα μετά το περιστατικό, ο ίδιος λογαριασμός στο Telegram δημοσίευσε το εξής μήνυμα: «Η Αίγυπτος παραμένει υπό δικτατορία. Η κυβέρνηση διατηρεί την εξουσία της μέσω της καταστολής, ενώ η χώρα αγωνίζεται να πάει μπροστά. Τα χρόνια περνούν, αλλά τίποτα δεν αλλάζει και οι ζωές των ανθρώπων δεν βελτιώνονται».Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος λειτουργεί υπό στρατιωτική διακυβέρνηση από την ανατροπή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας το 2013.



«Η παραβίαση έγινε σε πολλές χώρες ταυτόχρονα»



Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι η οθόνη ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία που είχε σύμβαση με διεθνή εταιρεία.

Πληθαίνουν οι επιθέσεις των χάκερς σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στις χώρες της υφηλίου, με περισσότερους ή λιγότερους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.Μία ασυνήθιστη περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ήταν αυτή που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο, με αγνώστους να χακάρουν ψηφιακή διαφημιστική πινακίδα σε κεντρική λεωφόρο, προβάλλοντας πορνογραφικό υλικό, όπως μεταφέρει το CNN.Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τοπικά μέσα ενημέρωσης, διαφημιστική πινακίδα στον πολυσύχναστο οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου στο Κάιρο, άρχισε ξαφνικά να προβάλει πορνό την Πέμπτη (29/10). Πολλοί οδηγοί σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να τραβούν βίντεο με τα κινητά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος στα social media.