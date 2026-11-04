Όμως μόνο λόγια... Αντιτουρκικό μήνυμα της Κομισιόν για το Αιγαίο, το καλώδιο, το casus belli και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αφού επισημάνουμε πως όλα αυτά ενδιαφέρουν από ελάχιστα εως καθόλου την τουρκία ... μεταφέρουμε... Αυστηρές επισημάνσεις προς την Τουρκί...







Η Τουρκία εμποδίζει το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου



Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Κομισιόν στον Great Sea Interconnector, το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο θα επιτρέψει στην Κύπρο να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν διαπιστώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παρεμποδίζει τις έρευνες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Με την αναφορά αυτή, οι τουρκικές παρεμβάσεις καταγράφονται επισήμως σε ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα με τα οποία η ΕΕ αξιολογεί την πορεία της Άγκυρας.



Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα, καθώς η Αθήνα προετοιμάζει την επανέναρξη των ερευνών στον βυθό για την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η ελληνική πλευρά έχει επεξεργαστεί σχέδια αντιμετώπισης ενδεχόμενων τουρκικών παρεμβάσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ενδεχόμενη παρεμπόδιση των εργασιών «θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά».



Παραμένει η απειλή πολέμου για τα 12 ναυτικά μίλια



Η Κομισιόν επανέρχεται και στο ζήτημα του casus belli, υπενθυμίζοντας ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση που έλαβε το 1995 η τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει κανονικά τη δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια σε όποιο κράτος το επιθυμεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι η Τουρκία οφείλει να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που επιβαρύνουν τις σχέσεις της με τα κράτη – μέλη της ΕΕ και να σέβεται την κυριαρχία και τα δικαιώματά τους.



Στο ίδιο πλαίσιο, η Κομισιόν καλεί την Άγκυρα να επιδεικνύει έμπρακτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και να επιλέγει ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών της. Αναφέρεται μάλιστα ρητά στη δυνατότητα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άκυρο για την ΕΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο



Ξεκάθαρη είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως και για τη συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη το 2019 σχετικά με τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, όπως δηλώνει σε όλους τους τόνους και η Αθήνα, ότι δεν είναι σύμφωνο με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να δημιουργήσει νομικές συνέπειες για άλλα κράτη.



Η επισήμανση αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την επικύρωση του μνημονίου, τον Οκτώβριο του 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που εδρεύει στη Βεγγάζη. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ευρωπαϊκής ηγεσίας, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να επαναλαμβάνουν ότι η συμφωνία είναι άκυρη και να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο.



Παραβιάσεις, υπερπτήσεις και «Γαλάζια Πατρίδα»



Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στην αύξηση των πτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, ακόμη και κατοικημένα, με σχετικά περιστατικά να έχουν καταγραφεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ συνεχίζονται και οι αναφορές για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες τουρκικών σκαφών. Προβληματισμό προκαλούν επίσης οι τουρκικές απαιτήσεις για αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και οι ναυτικές οδηγίες που εκδίδει η Άγκυρα αμφισβητώντας ελληνικές αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ανησυχητική και την ένταξη της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά βιβλία, εκτιμώντας ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο.



Στην έκθεση περιλαμβάνονται ακόμη οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τη μεταφορά ελληνικών συστοιχιών Patriot σε νησί του Αιγαίου, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την ιρανική πυραυλική απειλή. Καταγράφεται επίσης η αντίδραση της Άγκυρας στην ανάπτυξη ελληνικών μαχητικών F-16 στην Κύπρο, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των βρετανικών βάσεων.



Αυστηρές συστάσεις και για το Κυπριακό



Σημαντικό μέρος της έκθεσης αφορά επίσης τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να υποστηρίζει τη δημιουργία δύο χωριστών κρατών στο νησί, θέση που έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως το μόνο κυρίαρχο κράτος στο νησί και στηρίζει την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μέσα από τις διαδικασίες του ΟΗΕ. Παράλληλα, ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει τις μονομερείς ενέργειές της στα Βαρώσια και να αποφύγει νέες κινήσεις που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.



Επισημαίνεται ακόμη ότι τον Ιούλιο του 2026 η Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη μη αναγνωρισμένη διεθνώς οντότητα στα κατεχόμενα για την ανάπτυξη υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, χωρίς τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή καταγράφει επίσης τη συνέχιση τουρκικών στρατιωτικών ασκήσεων στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και τη δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας παραμένει σε αδιέξοδο



Παρά την κριτική που ασκεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας έχουν βελτιωθεί συνολικά από το 2023. Αναφέρεται στις συναντήσεις των δύο πλευρών, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη διατήρηση της συνεργασίας σε επιμέρους τομείς, επισημαίνοντας ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν μη εξουσιοδοτημένες τουρκικές γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ωστόσο, η εικόνα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας παραμένει αρνητική. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει από το 2018, ενώ η Κομισιόν καταγράφει περαιτέρω υποχώρηση σε ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη αναφορά στις διώξεις εναντίον πολιτικών της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί πάντως την Τουρκία σημαντικό εταίρο σε ζητήματα ασφάλειας, εμπορίου και μεταναστευτικής πολιτικής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η περαιτέρω προσέγγιση προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, εξομάλυνση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία και αποφυγή ενεργειών που απειλούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυστηρές επισημάνσεις προς την Τουρκία όσον αφορά τη συνεχή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς και για τη στάση που τηρεί η γείτονα χώρα αναφορικά με τις βλέψεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνει η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.Η Κομισιόν εστιάζει σε τρία ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα: στην παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει ως νομικά δεσμευτικό για τρίτες χώρες, και στη διατήρηση της απειλής πολέμου (casus belli) σε περίπτωση που η Αθήνα ασκήσει το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.Παράλληλα η έκθεση αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τις δύο χώρες να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, καθώς οι απειλές εναντίον μας παραμένουν, ενώ έχουν ταυτόχρονα αυξηθεί οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων.