Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου εγκαταλείπει τις συνομιλίες για κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Πιέζει για νέες εκλογές

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε σε αυτό το στάδιο να εγκαταλείψει τις προσπάθειες συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού και,...

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε σε αυτό το στάδιο να εγκαταλείψει τις προσπάθειες συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού και, αντί αυτού, να επιδιώξει ενεργά την προσφυγή σε άμεσες επαναληπτικές εκλογές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.Η στρατηγική επαναξιολόγηση αφορούσε τόσο την προοπτική δημιουργίας μιας ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας όσο και τις διερευνητικές επαφές με τη παράταξη «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ και το κόμμα «Ισραήλ Μπεϊτένου» του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.Σύμφωνα με ενημερωμένους αξιωματούχους, η απόφαση οριστικοποιήθηκε αφού ο Νετανιάχου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Γιασάρ!», Γκάντι Άιζενκοτ, θα αρνιόταν κατηγορηματικά να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ενότητας υπό την ηγεσία του.