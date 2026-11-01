Ετοιμάζεται το Ισραήλ για εισβολή στη νότια Συρία ταυτόχρονα με τον πόλεμο κατά του Ιράν;

Οι μεγάλες ιορδανικές στρατιωτικές ενισχύσεις κατά μήκος των συριακών συνόρων ενδέχεται να συνδέονται με ένα περιφερειακό σενάριο πολύ πι...

Οι μεγάλες ιορδανικές στρατιωτικές ενισχύσεις κατά μήκος των συριακών συνόρων ενδέχεται να συνδέονται με ένα περιφερειακό σενάριο πολύ πιο επικίνδυνο από απλά μέτρα ασφαλείας στα σύνορα.Το στρατιωτικό σκηνικό: Η Ιορδανία ενδέχεται να προετοιμάζεται για ένα τεράστιο κύμα Σύρων προσφύγων, σε περίπτωση που το Ισραήλ εξαπολύσει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στον Νότο, ειδικά στη Ντεραά και τη Σουέιντα.Το πιθανό ισραηλινό σχέδιο: Η εκμετάλλευση της ενασχόλησης της περιοχής με τον πόλεμο κατά του Ιράν για την υλοποίηση στρατιωτικής επιχείρησης στη νότια Συρία, σε συνεργασία με δρουζικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Χικμάτ αλ-Χίτζρι, με στόχο την επιβολή μιας νέας γεωγραφικής και πολιτικής πραγματικότητας και τη σύνδεση των περιοχών δρουζικής επιρροής με το Ισραήλ.Η θέση της Δαμασκού: Κυκλοφορούν ισχυρισμοί περί ετοιμότητας της κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σάραα να αποφύγει μια στρατιωτική αναμέτρηση με το Ισραήλ, με το πρόσχημα της αδυναμίας του συριακού στρατού να εμπλακεί σε πόλεμο μαζί του, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.Το πιο επικίνδυνο σενάριο: Η ξέσπασμα του πολέμου κατά του Ιράν, ταυτόχρονα με ισραηλινή στρατιωτική κίνηση στη νότια Συρία και την επιβολή μιας νέας πραγματικότητας που ενδέχεται να οδηγήσει στον εκτοπισμό των κατοίκων της Ντεραά και άλλων περιοχών προς την Ιορδανία, αλλάζοντας τον χάρτη επιρροής στην περιοχή.Το κρισιμότερο ερώτημα: Θα αποτελέσει ο πόλεμος κατά του Ιράν απλώς μια αναμέτρηση με την Τεχεράνη ή θα αξιοποιηθεί επίσης για τον επανασχεδιασμό του χάρτη της νότιας Συρίας;Πρόκειται για την ανάλυση ενός πιθανού σεναρίου και όχι για επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός αποδεδειγμένου σχεδίου.