Ένα περιστατικό έντασης καταγράφηκε στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, στην Κύπρο, όπου Τούρκος φέρεται να προχώρησε σε γεωργικές εργασίες σε αγ...

Ένα περιστατικό έντασης καταγράφηκε στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, στην Κύπρο, όπου Τούρκος φέρεται να προχώρησε σε γεωργικές εργασίες σε αγροτική έκταση, σε μικρή απόσταση από φυλάκιο της ΟΥΝΦΥΚΥΠ.Όπως αναφέρει το sigmalive.com, σύμφωνα με καταγγελία του κοινοτάρχη Αυλώνας, Μενέλαου Σάββα, ο έποικος άρχισε να καλλιεργεί την περιοχή εντός της νεκρής ζώνης, προκαλώντας κινητοποίηση. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κοινοτάρχης, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών καθυστέρησε πέραν της μίας ώρας να παρέμβει και να προβεί στις απαραίτητες συστάσεις προς τον ίδιο.Στο σημείο έφτασαν στη συνέχεια και άλλοι έποικοι. Τελικά, γύρω στις 15:15, μέλη της ΟΥΝΦΥΚΥΠ προσέγγισαν τον έποικο και του ζήτησαν να αποχωρήσει από την περιοχή.Σε ανακοίνωση η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρει πως ε​​ιρηνευτές μετέβησαν στην Αυλώνα, ύστερα από αναφορά για παραβίαση εντός της νεκρής ζώνης.Σημειώνει ότι, έπειτα από επικοινωνία με την αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών, και οι δύο πλευρές αποχώρησαν από την περιοχή χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.​Τονίζει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσθέτοντας πως η αποτροπή εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά της.