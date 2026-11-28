Την έντονη ανησυχία της για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων και την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβο...

Την έντονη ανησυχία της για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων και την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας που απαιτούν άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση.«Πίσω από κάθε περιστατικό βρίσκεται ένα παιδί που χρειάζεται προστασία, καθοδήγηση και συχνά βοήθεια που δεν έχει καταφέρει να ζητήσει», αναφέρει η Ομοσπονδία.Σημειώνει ότι η αντιμετώπιση της ανήλικης βίας και της επικίνδυνης χρήσης αλκοόλ δεν μπορεί να περιορίζεται σε απαγορεύσεις και κατασταλτικά μέτρα. Απαιτεί συστηματική πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και ουσιαστική στήριξη των εφήβων και των οικογενειών τους.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ζητά τη θεσμική ενίσχυση του ρόλου του παιδιάτρου ως βασικού γιατρού αναφοράς για όλους τους εφήβους έως την ενηλικίωσή τους, με την προληπτική φροντίδα να καλύπτει όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την ψυχική και κοινωνική υγεία. Επισημαίνει ότι ο παιδίατρος, μέσα από τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί και την οικογένειά του, μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, περιστατικά βίας και σχολικού εκφοβισμού, καθώς και συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία προτείνει δίκτυα συνεργασίας μεταξύ παιδιάτρων, σχολείων, υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικών δομών και ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των εφήβων στην προληπτική παιδιατρική φροντίδα.«Η πρόληψη αποτελεί κοινή ευθύνη της οικογένειας, του σχολείου, των επαγγελματιών υγείας και της Πολιτείας, αναφέρει η ΠΟΜΕΠ και προσθέτει: «Δεν αρκεί να παρεμβαίνουμε όταν ένας έφηβος καταλήγει τραυματισμένος ή σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να προλαμβάνουμε τέτοια περιστατικά. Η προστασία της εφηβικής υγείας δεν μπορεί να περιμένει. Η πρόληψη πρέπει να ξεκινά έγκαιρα, να έχει συνέχεια και να έχει στο επίκεντρό της τον παιδίατρο».