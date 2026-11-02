Κομοτηνή: Το παρακράτος της Άγκυρας στρατολογεί μέχρι και νήπια – Η νέα επιχείρηση κατήχησης από την ψευδομουφτεία!

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης - rodopipress.gr Το Προξενείο «ξυπνάει» από τα χαράματα τους μηχανισμούς του Το τουρκικό παρακράτος στη Θράκη δε...



Το τουρκικό παρακράτος στη Θράκη δεν κρατά πλέον ούτε τα προσχήματα. Με μεθοδικότητα που παραπέμπει σε σκληρή ιδεολογική στρατολόγηση και καθοδήγηση από το παρασκήνιο, ο εγκαθετος της Άγκυρας, ψευδομουφτής Ιμπραήμ Σερίφ, έθεσε σε εφαρμογή άλλη μία επιχείρηση εργαλειοποίησης της μουσουλμανικής μειονότητας — αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρο ανήλικα παιδιά.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στο τζαμί της συνοικίας Μπαγλάρ (Κεμερλί) στην Κομοτηνή, στήθηκε το γνωστό επικοινωνιακό σόου υπό τον τίτλο: «Πάρε το παιδί σου και έλα στην πρωινή προσευχή».



Δεν επρόκειτο για μια απλή, αυθόρμητη θρησκευτική σύναξη ευσεβών πιστών. Ήταν μια καλά σχεδιασμένη επίδειξη ισχύος και μαζικότητας, όπου γονείς και παππούδες επιστρατεύτηκαν για να σύρουν αξημέρωτα μικρά παιδιά στο τέμενος, προκειμένου να στηθεί το απαραίτητο σκηνικό για τα προξενικά μέσα και τους μηχανισμούς επιρροής.



Το «παρών» της γνωστής νομενκλατούρας



Στην πρώτη γραμμή, φυσικά, δεν έλειπε ο σκληρός πυρήνας των εντολοδόχων:Ο παράνομος ψευδομουφτής Ιμπραήμ Σερίφ, σε ρόλο απόλυτου καθοδηγητή.

Ο παρακοιμώμενός του, «βοηθός» Φεχίμ Αχμέτ.

Ο πρόεδρος του εγκάθετου μορφώματος των «Νέων Επιστημόνων» (B.T.C.D.G.D.), Ερόλ Γιολούτς, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά τον άμεσο συντονισμό της ψευδομουφτείας με τα προξενικά σωματεία-βιτρίνες.



Σύσσωμο το δίκτυο των άτυπων ιμάμηδων και ιεροκηρύκων από την πόλη και τα πομακοχώρια, που εκτελούν πιστά τις ντιρεκτίβες για επιβολή ομοιογένειας.



Κατήχηση και «πνευματική» κηδεμονία της νεολαίας



Η επιχείρηση, όμως, δεν περιορίζεται στα τζαμιά. Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, η επίσκεψη της λεγόμενης «Λέσχης Ανάγνωσης» της ψευδομουφτείας στο γραφείο του Ιμπραήμ Σερίφ.

Πίσω από τις εύηχες διατυπώσεις περί «φιλαναγνωσίας», «ξένων γλωσσών» και «πολιτιστικής συνείδησης», κρύβεται η πάγια προσπάθεια του προξενικού κατεστημένου:Απόλυτος έλεγχος των νέων συνειδήσεων: Να αποτραπεί οποιαδήποτε γνήσια ενσωμάτωση των νέων μουσουλμάνων στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.



Γκετοποίηση και περιχαράκωση: Η έντεχνη καλλιέργεια μιας ξεχωριστής, κατευθυνόμενης ταυτότητας, με τον Σερίφ να κουνάει το δάχτυλο στους νέους ότι πρέπει «να πασχίσουν περισσότερο από τους άλλους» για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του μηχανισμού.



Θεσμικός παρασιτισμός: Η δημιουργία παράλληλων, παράνομων δομών εκπαίδευσης και πολιτισμού που λειτουργούν ως αντίβαρο στην επίσημη ελληνική πολιτεία και τις νόμιμες Μουφτείες της Θράκης

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Το ερώτημα παραμένει



Μέχρι πότε η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές θα παρακολουθούν ως απλοί θεατές τις παράνομες δομές της ψευδομουφτείας να διεξάγουν απροκάλυπτη ψυχολογική και θρησκευτική χειραγώγηση σε βάρος ανήλικων Ελλήνων πολιτών;



Η μετατροπή των τζαμιών σε χώρους κομματικής και εθνικιστικής πειθάρχησης, καθώς και η εκμετάλλευση παιδικών ψυχών για τις ανάγκες των προπαγανδιστικών φωτογραφιών της Άγκυρας, δεν αποτελούν «θρησκευτική ελευθερία». Αποτελούν ωμή υπονόμευση της κοινωνικής ειρήνης και της έννομης τάξης στη Θράκη.















Η μετατροπή των τζαμιών σε χώρους κομματικής και εθνικιστικής πειθάρχησης, καθώς και η εκμετάλλευση παιδικών ψυχών για τις ανάγκες των προπαγανδιστικών φωτογραφιών της Άγκυρας, δεν αποτελούν «θρησκευτική ελευθερία». Αποτελούν ωμή υπονόμευση της κοινωνικής ειρήνης και της έννομης τάξης στη Θράκη.

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης - rodopipress.gr