Τα κράτη που θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν θα υποστούν «συνέπειες», προειδοποίησε η Τεχεράνη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 02/11, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαέι, δήλωσε ότι η Τε...

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 02/11, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαέι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη «για κάθε ενδεχόμενο» εν μέσω της εξέλιξης της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τυχόν ενδεχόμενη επανέναρξη των επιθέσεων από τους εμπόλεμους θα εμπλέξει και άλλα κράτη της περιοχής.«Ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε.»Ο οικονομικός αποκλεισμός του Ιράν και οι απειλές κατά της χώρας αποτελούν από μόνοι τους μέρος του πολέμου που μαίνεται αυτούς τους οκτώ μήνες.»Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, διότι αυτό που διακυβεύεται είναι η υπεράσπιση της πατρίδας, η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας μιας χώρας με πολιτισμό χιλιάδων ετών», ανέφερε ο Μπακαέι.«Οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος» συνδράμει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι στο απυρόβλητο από τις συνέπειες της αποφασιστικής απάντησης του Ιράν», τόνισε ο Μπακαέι.Όσον αφορά τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ο Μπακαέι επεσήμανε ότι τα «αιτήματα του Ιράν έχουν διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια».«Καμία τελική συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, ούτε μπορούν τα Στενά του Ορμούζ να επαναλειτουργήσουν ή να είναι ασφαλή, εάν δεν τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, εάν δεν γίνουν σεβαστές οι αξιώσεις του Ιράν και εάν δεν υλοποιηθούν τα νόμιμα αιτήματά του· μόνον τότε μπορούμε να συζητήσουμε για τη συνέχιση της διαδικασίας», δήλωσε.