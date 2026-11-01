Ο Μοχσέν Ρεζαΐ του Ιράν «έδωσε» Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν: Ακούγονταν «περισσότερο σαν τη Χεζμπολάχ» όταν συζητούσαν για το Ισραήλ

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν ακούγονταν «περισσότερο σαν τη Χεζμπολάχ» όταν συζητούσαν για το Ισραήλ ...

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν ακούγονταν «περισσότερο σαν τη Χεζμπολάχ» όταν συζητούσαν για το Ισραήλ κατά τις πρόσφατες συνομιλίες με Ιράν, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στην ιρανική τηλεόραση.Ο Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε ότι οι τρεις χώρες ζήτησαν τη συνάντηση και ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις μελλοντικές περιφερειακές ρυθμίσεις ασφαλείας.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα κινηθεί εναντίον της Τουρκίας μετά το Ιράν, και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στη συνέχεια.Καμία επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ και καμία διαπραγμάτευση μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι του Ιράν, σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.Ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς:Η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον 7 όρους. Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση μέχρι να εφαρμοστούν.Το πλαίσιο και η προσέγγισή τους διαφέρουν από το Ισλαμαμπάντ.Στην τετραμερή συνάντηση στην Τεχεράνη, ισχυρίστηκε ότι κάθε χώρα μίλησε αποφασιστικά κατά του Ισραήλ.Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι μετά το Ιράν, το Ισραήλ θα κινηθεί εναντίον των ίδιων.Ο Ασίμ Μουνίρ και ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Τουρκίας μίλησαν επίσης με σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ.Ρεζαΐ: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν πρώτα τους επτά όρους μας και εγγυηθούν τα συμφέροντά μας, από τα οικονομικά ζητήματα έως τα υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους επτά όρους».Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάθε όρος περιέχει 2 ή 3 επιπλέον υπο-όρους.Η Τεχεράνη αναμένει μια τελική αμερικανική απάντηση, η οποία θα μπορούσε να φτάσει αύριο.Εάν συμβεί αυτό, η εφαρμογή των συμφωνιών θα μπορούσε να ξεκινήσει σε έναν διάδρομο στο κέντρο των Στενών.Ο Ρεζαΐ περιέγραψε τα εν λόγω ύδατα, τα οποία συνδιαχειρίζεται με το Ομάν, ως τελούντα υπό ιρανική διοίκηση.Ο Ρεζαΐ σχετικά με τον δίαυλο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν:«Η δεύτερη προσφορά ήταν καλύτερη από την πρώτη, αλλά τους διαβιβάστηκε ένα σαφές μήνυμα.»Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί τους είπε: “Το Ιράν είναι καχύποπτο απέναντί σας. Θέλετε να διαπραγματευτείτε και στη συνέχεια να επιτεθείτε μετά τις εκλογές”.»Αφότου το θέσαμε αυτό, λάβαμε την τρίτη απάντησή τους, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες.»Κατέστησε σαφές ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τους επτά όρους σας. Στη συνέχεια, είχαμε ακόμη ορισμένα ασαφή σημεία.»Χθες οι απαντήσεις αυτές διαβιβάστηκαν στον Αραγτσί και οι συζητήσεις σε αυτόν τον νέο γύρο ξεκίνησαν».