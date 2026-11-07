Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει... Στα σκαριά ο τάφος της τουρκίας και μπαίνουν σε επιφυλακή οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις!

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από αυτές τις κρίσιμες ημέρες με την έκδοση της περιβόητης navtex, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εθνικής άμυνα...









Κάτι όμως που πλέον φαντάζει δύσκολο μετά τις χθεσινοβραδυνές εξελίξεις, τις τουρκικές αντιNATVEX και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που απαιτεί αίτηση αδείας από την Ελλάδα και την Γαλλία.









Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από αυτές τις κρίσιμες ημέρες με την έκδοση της περιβόητης navtex, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εθνικής άμυνας έλεγε για το θέμα των ερευνών που αφορούν το έργο της ηλεκριτικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου ότι «πρόθεση είναι το θέμα αυτό να μείνει στους λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς και να μην υπάρξει εμπλοκή των Επιτελείων, γεγονός που θα σημαίνει την στρατιωτικοποίηση της κατάστασης.»Οι τούρκοι πιθανόν θα ξεκινήσουν ένα ακόμη «γαϊτανάκι» παράνομων κινήσεων, όπως η παρενόχληση δι’ ασυρμάτου ή η έκδοση παράτυπων navtex... κι από εκεί και πέρα η κλιμάκωση είναι προφανώς μαθηματικά βέβαιη... και με γεωμετρική πρόοδο!Θυμίζουμε ότι στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου, τότε που τα τουρκικά πολεμικά πλοία δημιούργησαν το πρόβλημα στις έρευνες. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.Στον χάρτη μάλιστα της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού αποτυπώνεται η διαδρομή της πόντησης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, ένα έργο αμιγώς ευρωπαϊκό για το οποίο πολλές φορές ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τονίσει πως θα γίνει.Στις Ένοπλες Δυνάμεις γνωρίζουν πολύ καλά τους τρόπους με τους οποίους κινείται η Τουρκία μέσω των παράτυπων ενεργειών είτε της γραφειοκρατικής μηχανής, είτε στο πεδίο.Και είναι ένας λόγος που το Επιτελείο έχει ζητήσει να υπάρχουν αυξημένα αντανακλαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη επιφυλακή σε όλες τις μονάδες ανά την επικράτεια, αλλά εκείνο που έχει ζητηθεί είναι η γνώση του πεδίου και η πληροφορία.Τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη που είναι ικανά να μεταφέρουν ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα στα επιχειρησιακά κέντρα έχουν τον πρώτο λόγο, διότι αυτά θα δείξουν στους Επιτελείς ότι οι Τούρκοι σκοπεύουν να κινηθούν στην περιοχή που πραγματοποιεί έρευνες το γαλλικό πλοίο.Από εκείνη την στιγμή, της πρώτης πληροφορίας, υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και για την προετοιμασία αλλά και την πιθανή προσέγγιση μονάδας επιφανείας στην επίμαχη περιοχή εφόσον αυτό απαιτηθεί…Το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έχουν αυξήσει τα αντανακλαστικά τους αλλά επί του παρόντος, εφόσον χρειαστεί, τον πρώτο λόγο θα χει το Λιμενικό το οποίο δεν αποκλείεται να συνοδεύει για παν ενδεχόμενο το ερευνητικό ABEILLE MARENGO.