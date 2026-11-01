Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση «εξαφάνισε» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά

Εμβρόντητη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις αποκαλύψεις για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οπ...











Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας οργάνωσαν αστυνομική επειχείρηση ευρείας κλίμακας η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.



Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.



Εμβρόντητη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις αποκαλύψεις για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η επίμαχη ΜΚΟ είχε την ονομασία «Παιδική Χαρά» και όπως διαβάζει κανείς στην ιστοσελίδα της:Ενώ σε άλλο σημείο...διαφήμιζαν τις αξίες της ΜΚΟ:Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα ανακοίνωσαν οι Αρχές το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.Οι δωρεές προς την ΜΚΟ ήταν γενναιόδωρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση που έκανε δωρεά 30.000 δολαρίων, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος πάνω από 13.000 ευρώ, διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης 12.450 ευρώ, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη 8.000 ευρώ, η γνωστή παρουσιάστρια Μάιρη Συνατσάκη το ποσό των 1.570 ευρώ, ενώ σε δωρρές είχαν προβεί και άλλοι επιχειρηματίες, αθλητές, influencers.Ποιος είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της ΜΚΟΩς αρχηγός της ΜΚΟ φέρεται να είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Βόρειας Ελλάδας ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής σε τοπικές ομάδες. Ο κατηγορούμενος μετά την απασχόλησή του ως ποδοσφαιριστής φέρεται να ασχολήθηκε με τα διοικητικά ομάδων προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες.Δείτε τη φωτογραφία του φερόμενου ως αρχηγού της ΜΚΟ που διέπραττε τις απάτες: