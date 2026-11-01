Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση «εξαφάνισε» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά

Εμβρόντητη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις αποκαλύψεις για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οπ...
Εμβρόντητη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις αποκαλύψεις για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η επίμαχη ΜΚΟ είχε την ονομασία «Παιδική Χαρά» και όπως διαβάζει κανείς στην ιστοσελίδα της:
Η Παιδική Χαρά είναι κάτι παραπάνω από ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, αλλά μεγάλωσε με αγάπη και ελπίδα.
Μια ομάδα νέων ανθρώπων, με αφορμή τις δικές τους δύσκολες προσωπικές εμπειρίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: να χαρίσουν λίγη χαρά στα παιδιά που τη χρειάζονται περισσότερο, τα παιδιά που νοσούν.
Ξεκίνησαν δειλά, σαν μια απλή παρέα με μεγάλη καρδιά το 2013. Η αγάπη για το παιδί και η ανάγκη να σταθούν δίπλα του σε δύσκολες στιγμές έδωσαν γρήγορα υπόσταση σε κάτι μεγαλύτερο. Έτσι ιδρύθηκε επίσημα το σωματείο «Παιδική Χαρά» το 2018.
Σήμερα, έχουμε στο πλευρό μας πάνω από 500 εθελοντές και μέλη σε όλη την Ελλάδα. Για εμάς η χαρά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.
Ενώ σε άλλο σημείο...διαφήμιζαν τις αξίες της ΜΚΟ:
Σεβασμός και αξιοπρέπεια προς κάθε παιδί και οικογένεια. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.Ανθρώπινη σχέση και εμπιστοσύνη. Αλληλεγγύη χωρίς διακρίσεις. Συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι σε όσους μας εμπιστεύονται.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα ανακοίνωσαν οι Αρχές το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.
Οι δωρεές προς την ΜΚΟ ήταν γενναιόδωρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση που έκανε δωρεά 30.000 δολαρίων, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος πάνω από 13.000 ευρώ, διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης 12.450 ευρώ, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη 8.000 ευρώ, η γνωστή παρουσιάστρια Μάιρη Συνατσάκη το ποσό των 1.570 ευρώ, ενώ σε δωρρές είχαν προβεί και άλλοι επιχειρηματίες, αθλητές, influencers.
Ποιος είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της ΜΚΟ
Ως αρχηγός της ΜΚΟ φέρεται να είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Βόρειας Ελλάδας ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής σε τοπικές ομάδες. Ο κατηγορούμενος μετά την απασχόλησή του ως ποδοσφαιριστής φέρεται να ασχολήθηκε με τα διοικητικά ομάδων προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Δείτε τη φωτογραφία του φερόμενου ως αρχηγού της ΜΚΟ που διέπραττε τις απάτες:
Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας οργάνωσαν αστυνομική επειχείρηση ευρείας κλίμακας η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας οργάνωσαν αστυνομική επειχείρηση ευρείας κλίμακας η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
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