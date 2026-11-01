ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ... Οταν οι άλλοι μάζευαν βελανίδια... Ο Ερατοσθένης υπολόχιζε με ΑΠΟΛΥΤΗ ακρίβεια την ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ...!!!

Κι όλοι αυτοί οι δυτικοευρωπαίοι της αναγέννησης δεν ήταν τίποτα άλλο από αντιγραφείς των αρχαίων Ελλήνων... Κι έγιναν "μάγκες" και σπουδαίοι μέχρι σήμερα, επειδή εκείνη την εποχή το Έθνος μας καταδυναστευόταν επί εκατοντάδες χρόνια από τους Οθωμανούς και δεν μπορούσε ούτες να αντιδράσει, ούτε να αναδείξει την πολιτιστική και επιστημονική του κληρονομιά...











Ότι κι αν είπαν, ότι κι αν "ανακάλυψαν", το είχε πεί και το είχε ανακαλύψει στην πραγματικότητα πολύ παλιότερα ένας Έλληνας. Πολλοί δε από αυτούς, ήταν τσαρλατάνοι, που είχαν κατορθώσει με ανήθικους τρόπους πρόσβαση σε αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα...





Αυτή είναι και η μόνη αλήθεια... Δείτε το εξαιρετικό βίντεο του Business Insider που μας προτρέπει με τον τρόπο του να γυρίσουμε όλοι πίσω στην Αρχαία Ελλάδα για να γνωρίσουμε πάλι τις αξίες και τις αρετές του Ελληνισμού.



