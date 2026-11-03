Σαουδική Αραβία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία το διήμε...









Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε επίσης την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας στο Γιανμπού, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και το ευχαρίστησε για το έργο που επιτελεί.



Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε επίσης την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας στο Γιανμπού, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και το ευχαρίστησε για το έργο που επιτελεί.Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2026, .Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο Α/ΓΕΕΘΑ έγινε δεκτός στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγό Fayyadhbin Hamed Al-Ruwaili.Παράλληλα, του απονεμήθηκε το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ (Order of King Abdulaziz).