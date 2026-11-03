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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαουδική Αραβία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ

Νοεμβρίου 03, 2026

  Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία το διήμε...

 



Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2026, .

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο Α/ΓΕΕΘΑ έγινε δεκτός στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγό Fayyadhbin Hamed Al-Ruwaili.

Παράλληλα, του απονεμήθηκε το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ (Order of King Abdulaziz).



Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε επίσης την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας στο Γιανμπού, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και το ευχαρίστησε για το έργο που επιτελεί.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

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