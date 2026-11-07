Την Δευτέρα αποπλέει το «Γαλλικό» και σημαίνει συναγερμός! Πολεμικά τα δύο από τα τρία πιθανά σενάρια αντίδρασης της τουρκίας!

Με το Γαλλικό πλοίο δεμένο στο Λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, αλλά με την ελληνική NATVEX να έχει ήδη εκδοθεί και την τουρκία να αντιδρ...

Με το Γαλλικό πλοίο δεμένο στο Λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, αλλά με την ελληνική NATVEX να έχει ήδη εκδοθεί και την τουρκία να αντιδρά σφόδρα, τα σενάρια για την εξέλιξη της επιχείρησης και τα παρελκόμενα της έχουν ήδη ξεκινήσει να καταγράφονται.Να σημειώσουμε ότι ο απόπλους του Γαλλικού πλοίου είναι κάτι που ορίζεται από την ελληνική πλευρά ως προς τον χρόνο του και τα σενάρια ξεκινάνε από εκείνη την σιγμή και μετά χωρίς ακόμη να είναι ορισμένος ο χρόνος. Η ελληνική NATVEX έχει ισχύ εως τις 6 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, αλλά η στιγμή της αντίστροφης μέτρησης, η έναρξη δηλαδή των ερευνών και των σεναρίων αντίδρασης της τουρκίας είναι πλεονέκτημα της ελληνικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε πως το Γαλλικό πλοίο θα βγεί από το Λιμάνι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.Το ενδεχόμενο η Τουρκία να αρκεστεί σε ανακοινώσεις και σε ναυτικές αναγγελίες, διατηρώντας τις αξιώσεις της χωρίς να εμποδίσει την πρόοδο των ερευνών, θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη και πρέπει να αποκλειστεί. Σε αυτή την περίπτωση, η αντιπαράθεση θα παρέμενε κυρίως στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί και όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε πιό θερμές καταστάσεις. Άλλωστε τις δυό τελευταίες μέρες η τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους τόσο, όσο, να καταθέτει και να προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει απλός παρατηρητήςείναι να υπάρξει παρουσία τουρκικού πλοίου και προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου προς το ερευνητικό. Η Άγκυρα θα μπορούσε έτσι να επιχειρήσει να καταγράψει επιχειρησιακά την αμφισβήτησή της, ζητώντας διακοπή ή συντονισμό των εργασιών, χωρίς να προχωρήσει σε φυσική παρεμπόδιση. Κάτι όμως που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της τουρκίας, οπότε προφανώς θα προχωρήσουμε παρακάτω με τις πιθανότητες να αυξάνονταιπεριλαμβάνει ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ως επίδειξη ισχύος. Η παρουσία τους θα αύξανε την πίεση στο πλήρωμα, στον ανάδοχο και στις κυβερνήσεις, ακόμη και εάν το ερευνητικό συνέχιζε κανονικά την αποστολή του. Σε αυτό το ενδεχόμενο η απάντηση της Ελλάδος θα είναι η επίσης η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και αντιπαράθεση στο σημείο. Κατά την άποψη μας είναι το σενάριο που αρχικά συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες κι ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από απλή αντιπαράθεσηείναι η προσπάθεια ουσιαστικής παρεμπόδισης, με κινήσεις που θα δυσχέραιναν ή θα καθιστούσαν επικίνδυνη τη συνέχιση των ερευνών. Τότε η υπόθεση θα περνούσε σε διαφορετικό επίπεδο, με αυξημένο κίνδυνο θερμού επεισοδίου και κλιμάκωση στο σημείο, με τους δυό στόλους σε απειλητική αντιπαράθεση για να μην πούμε κάτι περισσότερο. Η διαφορά ανάμεσα στην απλή παρακολούθηση, στην παρενόχληση και στην παρεμπόδιση θα κρίνει και το εύρος της ελληνικής αντίδρασης.Τα δυό τελευταία σενάρια είναι αυτά που μπορεί να εξελιχθούν και να διευρύνουν το σημείο αντιπαράθεσης με την τουρκία εως εσχάτων, με δεδηλωμένη την ελληνική πρόθεση για επιχειρησιακή απάντηση στην τουρκία επί του πεδίου.Η ελληνική θέση παραμένει ότι δεν απαιτείται τουρκική άδεια για το έργο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα στην Άγκυρα. Η προσπάθεια στρέφεται στην ανάδειξη του ευρωπαϊκού χαρακτήρα της διασύνδεσης και της ευθύνης που θα αναλάμβανε όποιος επιχειρούσε να την ανακόψει. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα την τουρκία, δεν θα μετριάσει τις αντιδράσεις της και παρ'ότι δεν έχει επιλεγεί εξαρχής η στρατιωτικοποίηση του όλου εγχειρήματος, κάπου εκεί τελικά θα καταλήξουμε.Σε κάθε περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις, σε θάλασσα και αέρα σε πρώτο χρόνο, είναι έτοιμες και ικανές να αντιπαρατεθούν, με ότι κι αν σημαίνει αυτό, για κάτι που υπερβαίνει κατά πολύ το ίδιο το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης, αφού πλέον θα μιλάμε ανοιχτά για ζήτημα κυριαρχίας, αν και για εμάς τέτοιο είναι από την αρχή.