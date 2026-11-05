Δεκαπέντε χρόνια από τη φονική ενέδρα στα Ζωνιανά - Δεν ξεχνάμε τον Στάθη Λαζαρίδη







Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά - στις 5 Νοεμβρίου του 2007 - που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη που επί οκτώ χρόνια έδωσε μια άνιση μάχη με το θάνατο και "έσβησε" τον Σεπτέμβρη του 2015.5-11-2007 Ανανδρη δολοφονία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΣΤΑΘΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ στά Ζωνιανά.ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΣΟ Στάθης Λαζαρίδης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας για τον εντοπισμό ναρκωτικών στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, στις 5 Νοεμβρίου του 2007. Είχε στηθεί ενέδρα λίγο πριν την είσοδο του χωριού, γαζώνοντας με καλάσνικοφ τα τζιπ των αστυνομικών.Ο ειδικός φρουρός χτυπήθηκε στον αυχένα και έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, ενώ μεταφέρθηκε ακόμη και σε κέντρο αποκατάστασης στο Ισραήλ, χωρίς όμως επιτυχία. Σύμφωνα με τους γιατρούς είχε μείνει ουσιαστικά «φυτό», αν και ο πατέρας του πάντα υποστήριζε ότι ο Στάθης αντιλαμβάνεται. Τον Σεπτέμβρη του 2015 η καρδιά του τον πρόδωσε έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 35 ετών.