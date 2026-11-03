«Χωριάτικο»: Στις φυλακές Κορίνθου μετά την απόφαση προφυλάκισης του ο Αγγελος Γιαννακόπουλος

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», μετά την απόφαση για τη...



Μάλιστα, υποστήριξε ότι η δική του επαγγελματική απασχόληση περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», φέρεται να σημείωσε.



Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις απολογίες των υπόλοιπων 29 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο αρχιλογιστής της Ρόδου.

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης οικονομικής απάτης, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.Ο 57χρονος επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην 14η τακτική ανακρίτρια, με τις δικαστικές αρχές να μην κάνουν δεκτό το αίτημά του να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.Να σημειωθεί πως επτά κατηγορούμενοι έχουν πάρει μέχρι στιγμής τον δρόμο για τη φυλακή στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα «Χωριάτικο», καθώς ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος κύκλος των απολογιών. Τελευταίος στη λίστα των προφυλακισθέντων προστέθηκε ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο δίκτυο συνεργατών του Άγγελου Γιαννακόπουλου.Η χθεσινή ημέρα είχε ως βασικό πρόσωπο τον επονομαζόμενο «Mr Χωριάτικο», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Αντίθετα, ο γιος του επιχειρηματία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.Στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορούμενος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πατέρα του, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που διερευνώνται. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή τη διαχείριση των εταιρειών.Όπως φέρεται να ανέφερε, την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των επιχειρήσεων και των ακινήτων είχε ο πατέρας του, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ ο ίδιος δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα ούτε είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους.