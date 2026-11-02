Τι είναι ο... μπούσουλας και φοβόμαστε μην τον χάσουμε; Πώς βγήκε η γνωστή φράση;

Όταν δεν ξέρουμε πώς να ενεργήσουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας κι έχουμε «πελαγώσει», λέμε πως «χάσαμε τον μπούσουλα». Στην πραγματικό...

Όταν δεν ξέρουμε πώς να ενεργήσουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας κι έχουμε «πελαγώσει», λέμε πως «χάσαμε τον μπούσουλα».



Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κυριολεκτική έκφραση καθώς στα Ιταλικά, bussola σημαίνει πυξίδα.



Έτσι όταν «χάνουμε τον μπούσουλα», έχουμε χάσει ουσιαστικά την πυξίδα μας και δεν μπορούμε να προσανατολιστούμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή προς τα πού να τραβήξουμε.











