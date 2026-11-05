ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πώς «ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών για να αποσπούν δωρεές - «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, έχετε κουράσει»

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις γύρω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ...



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης η οποία προφυλακίστηκε, πήγαινε στοχευμένα σε παιδογκολογικά νοσοκομεία. Εκεί εντόπιζε και «ψάρευε» γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, εστιάζοντας κυρίως σε εκείνους που αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η 35χρονη γυναίκα τους έλεγε ότι «γνωρίζει» μια ΜΚΟ και έπαιρνε τηλέφωνο στον σύντροφό της και του έλεγε «Κύριε πρόεδρε έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει, σας παρακαλώ να τη βοηθήσετε»!



Επίσης, κάποιες φορές ενημέρωναν τους γονείς ότι εκείνοι θα έκαναν τον έρανο καλού κακού για την περίπτωβση που οι θεράποντες ιατροί αποφάσιζαν να στείλουν το παιδί στο εξωτερικό. Στο τέλος για να αποφύγουν νομικές περιπέτειες έβαζαν τους γονείς και υπέγραφαν ότι πήραν τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τον έρανο και στην πραγματικότητα τους έδιναν λίγα ψίχουλα για τα έξοδά τους.



«Μας προσέγγισε η σύζυγός του προέδρου. Ηταν ιδιαίτερα στοργική και έκλαιγε μαζί μας. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρτηση για το παιδί μας με την ένδειξη επείγον χωρίς να μας ρωτήσει. Της είπα ευγενικά να την κατεβάσει γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τότε εκείνη μας είπε: Αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα, πού θα τα βρείτε τότε;» ανέφερε στον Alpha η μητέρα ενός τετράχρονου παιδιού την οποία προσέγγισαν στο νοσοκομείο Αγρινίου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος της ΜΚΟ είχε μιλήσει σε τοπικό μέσο ενημέρωσης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι εμείς σαν σύλλογος έχουμε κρίνει ότι χρήζει βοήθειας. Ότι μπαίνει στον λογαριασμό είναι μόνον γι' αυτό το παιδί και ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να γνωρίζει ότι και το ένα ευρώ που θα βάλει θα πιάσει τόπο



«Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, μην το κουράζουμε άλλο»



Στο μεταξύ αποκαλυτπικός για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η οργάνωση είναι και ο διάλογος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με δωρητή.



Σε ηχητικό ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Live News» του Mega, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης συνομιλεί με δωρητή και του ζητά επιτακτικά να προχωρήσει σε κατάθεση!



Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα ζευγάρι αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να ενισχυθεί ένα άρρωστο παιδί μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ωστόσο, η εμπλοκή πολιτιστικών συλλόγων στη διοργάνωση φαίνεται πως προκάλεσε καθυστέρηση περίπου 15 ημερών στην καταβολή των χρημάτων. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να ζητούσε με επιτακτικό και έντονο ύφος την άμεση κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.



«Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή, το έχουμε κουράσει το θέμα», ακούγεται να λέει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.





Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις γύρω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Φιρινίδης: Τσάμπα λέμε, λέμε, λέμε τα ίδια πράγματα τόσες μέρες. Βάλε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μην το κουράζουμε άλλο.Δωρητής: Βρε συ, θα τα πάρει, απλά θέλει μια διαδικασία. Αν την έκανα εγώ σαν [όνομα], την άλλη μέρα στο ΙBAN θα φεύγανε κατευθείαν. Αυτοί στους συλλόγους εδώ έχουν άλλη διαδικασία, δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με συλλόγους χορευτικούς.Φιρινίδης: Τότε να μη λένε λόγια, ρε συ. Κάθεται και λέει στη μαμά (άρρωστου παιδιού) «Ο Κώστας είναι το πρόβλημα κι έπρεπε να το κάνουμε εμείς οι δύο». Δεν θα αφήσω τίποτα στην τύχη, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής όταν μου πατάνε τον κάλο. Δεν θα το επιτρέψω εγώ να είμαι και κερατάς και δαρμένος.Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ προφυλακιστέα μετά την απολογία της κρίθηκε η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη. Στην κατάθεσή της επέρριψε την ευθύνη στον Φιρινίδη για τα ποσά που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, ενώ τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο εθισμένο στον τζόγο.Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.