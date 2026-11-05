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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ήταν σαν σήμερα... ο Υπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς Χαράλαμπος Χαραλάμπους πέφτει ηρωικά με το σώμα του πάνω σε ελλατωματική οπλοβομβίδα και κομματιάζεται για να σώσει τρία παιδιά!

Νοεμβρίου 05, 2026

Η έρευνα για τα αίτια που ο 29χρονος Υπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς έχασε τη ζωή του το Νοέμβριο του 2009, καταδεικνύει ότι ο λόγος οφείλετ...


Η έρευνα για τα αίτια που ο 29χρονος Υπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς έχασε τη ζωή του το Νοέμβριο του 2009, καταδεικνύει ότι ο λόγος οφείλεται σε ελαττωματική οπλοβομβίδα και αποκλείστηκε το ανθρώπινο λάθος.







Θυμίζουμε ότι ο τότε... ΥΠΑΜ, Κώστας Παπακώστας απέδωσε τα αίτια του τραγικού ατυχήματος σε «ανθρώπινο λάθος», ωστόσο η έρευνα αλλάζει τα δεδομένα.

Μάλιστα, η έρευνα, πέραν από τα αίτια του θανάτου από την ελαττωματική οπλοβομβίδα καταδεικνύει και χιλιάδες άλλες του ίδιου τύπου, οι οποίες αλλοιώθηκαν στις αποθήκες της εθνικής φρουράς και πιο συγκεκριμένα η θραύση του πλαστικού περιβλήματος το οποίο συγκρατούσε τον μηχανισμό πυροδότησης.






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