Αγγελική Ηλιάδη: Σέβομαι όλες τις απόψεις και εκείνοι να σεβαστούν τη δική μου ότι τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρέπει να γίνονται γονείς

Σεβασμό για τις απόψεις της ζήτησε η Αγγελική Ηλιάδη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η τραγουδίστρια είχε υποσ...



Με νέα τοποθέτησή της, τόνισε ότι σέβεται τις απόψεις όλων και περιμένει τον ίδιο σεβασμό για τις δικές της. Την ιδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι εύχεται την ευτυχία όλων των ανθρώπων.



«Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν σημαίνει αυτό, όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day».



Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη παραδώσει στον δικηγόρο της σχετικά βίντεο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις της. «Υπήρξαν βιντεάκια που είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου. Πες για μένα ό,τι θες, αλλά όταν πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου, θα αναλάβει ο νόμος και οι δικαστικές αίθουσες», πρόσθεσε.









Η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή ένα βίντεο που είδε κατά το οποίο σχολίαζαν την ίδια και τόνισε πως πλέον προσπαθούν να περάσουν στη νέα γενιά «αφύσικα πράγματα».



Η Αγγελική Ηλιάδη είχε πει αρχικά: «Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει "δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;". Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».

Στη συνέχεια, είχε προσθέσει: «Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».



Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει πως με την πρόοδο του πολιτισμού έχουν προκύψει πολλά προβλήματα: «Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει», είχε αναφέρει.



Κλείνοντας, είχε τονίσει: «Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ο λόγος που ουρλιάζω τον τελευταίο καιρό - κι εσείς γονείς αν με ακούτε να ξεσηκωθείτε μαζί μου - είναι γιατί πάνε στα σχολεία να περάσουν στα παιδιά μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογένειας. Όχι, δεν υπάρχουν. Τύπος οικογένειας που να αποτελείται από άντρα-άντρα και γυναίκα-γυναίκα, δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς σαν γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή οικογένεια».

Η Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε πρόσφατα σε ένα δημόσιο ξέσπασμα μέσω των social media, διατυπώνοντας την άποψη πως ο Θεός όρισε ότι μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα μπορούν να κάνουν παιδιά, ενώ δύο άντρες και δύο γυναίκες αντίστοιχα, δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς.Η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή ένα βίντεο που είδε κατά το οποίο σχολίαζαν την ίδια και τόνισε πως πλέον προσπαθούν να περάσουν στη νέα γενιά «αφύσικα πράγματα».Η Αγγελική Ηλιάδη είχε πει αρχικά: «Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει "δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;". Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».Στη συνέχεια, είχε προσθέσει: «Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει πως με την πρόοδο του πολιτισμού έχουν προκύψει πολλά προβλήματα: «Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει», είχε αναφέρει.Κλείνοντας, είχε τονίσει: «Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ο λόγος που ουρλιάζω τον τελευταίο καιρό - κι εσείς γονείς αν με ακούτε να ξεσηκωθείτε μαζί μου - είναι γιατί πάνε στα σχολεία να περάσουν στα παιδιά μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογένειας. Όχι, δεν υπάρχουν. Τύπος οικογένειας που να αποτελείται από άντρα-άντρα και γυναίκα-γυναίκα, δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς σαν γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή οικογένεια».

Σεβασμό για τις απόψεις της ζήτησε η Αγγελική Ηλιάδη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει πως μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα μπορούν να κάνουν παιδιά, προσθέτονας πως δύο άτομα του ίδιου φύλου, δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς.