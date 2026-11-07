Η ΕΕ προειδοποιεί τα Σκόπια να μην αυτοαποκαλούνται «Μακεδονία» και οι Σκοπιανοί διαμαρτύρονται...

Η ΕΕ εξέδωσε προειδοποίηση προς τα Σκόπια για την παράλειψη των αξιωματούχων να χρησιμοποιήσουν το πλήρες όνομα της χώρας, γράφει η βουλγ...

Η ΕΕ εξέδωσε προειδοποίηση προς τα Σκόπια για την παράλειψη των αξιωματούχων να χρησιμοποιήσουν το πλήρες όνομα της χώρας, γράφει η βουλγαρική «24 часа».Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ασυνεπή χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας και τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς ορισμένα μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι την αγνοούν. Η προειδοποίηση περιλαμβανόταν στην έκθεση προόδου της ΕΕ για το 2026 που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου.Το ζήτημα επανήλθε στην ημερήσια διάταξη τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, δήλωσε ότι ουσιαστικά είχε αποκαταστήσει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» στο εσωτερικό της χώρας.Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στις 17 Δεκεμβρίου. Επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, το συνταγματικό όνομα της χώρας είναι «Βόρεια Μακεδονία».Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι η συμφωνία παραμένει δεσμευτική και για τις δύο χώρες – τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.Η ΑΘήνα προειδοποίησε περαιτέρω ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις και στη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ εξαρτάται από την τήρηση των υφιστάμενων συμφωνιών. Τονίστηκε επίσης η σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας.Στο τμήμα που αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέλη της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας και ανώτεροι αξιωματούχοι μερικές φορές ολοένα και συχνότερα αγνοούν τη Συμφωνία των Πρεσπών.Αυτό περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούν το συνταγματικό όνομα της χώρας. Η έκθεση τονίζει ότι οι διμερείς συμφωνίες πρέπει να εφαρμόζονται με καλή πίστη, όπως σημειώνει η βουλγαρική εφημερίδα.