Νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ έχασε Γερουσία και Βουλή - Ο Τραμπ αποδέχθηκε την ήττα του

Διπλή νίκη για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ καθώς κατέκτησαν την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντι...



- Η νίκη στη Γερουσία ήρθε μετά τις ανατροπές που πέτυχαν οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών σε Τέξας, Οχάιο, Νότια και Βόρεια Καρολίνα, Κάνσας και Αϊόβα



Ο ομογενής Κρις Πάπας των Δημοκρατικών κέρδισε στο Νιου Χαμσάιρ και εκλέγεται πανηγυρικά στη Γερουσία των ΗΠΑ



- Επανεκλογή και για την Νικόλ Μαλιωτάκη στην Νέα Υόρκη για τους Ρεπουμπλικανούς



Η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Γερουσία, σε συνδυασμό με τα σημαντικά κέρδη τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.



Η ενίσχυση των Δημοκρατικών περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων του Λευκού Οίκου στο εσωτερικό, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι θα περιοριστεί και η δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να λαμβάνει αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική.



Αντίθετα, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico, η εκλογική ήττα θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ σε ακόμη πιο συγκρουσιακή στάση απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση με το Ιράν και η ενεργειακή κρίση.





Διπλή νίκη για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ καθώς κατέκτησαν την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στη Βουλή των ΑντιπροσώπωνΑπό τις απειλές ότι θα γίνει «κύριος Βέτο» στις δηλώσεις περί συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς πέρασε μέσα σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της ήττας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να περάσει στην επόμενη ημέρα και να εμφανιστεί συναινετικός, αποσυνδέοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τις απώλειες του κόμματός του και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη ημέρα στο Κογκρέσο.Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times. «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση», πρόσθεσε.