Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. πέντε άτομα για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες - Εμπλοκή Αλβανού βαρυποινίτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (3/11) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και τ...

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (3/11) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.Τα μέλη της οργάνωσηςΜέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είναι 4 έγκλειστοι, καθώς κι άλλοι πέντε, οι οποίοι συνελήφθησαν. Φερόμενος ως αρχηγός είναι ο Αλβανός βαρυποινίτης, Κλοντιάν Λεκοτσάι (Τρίκαλα), ενώ οι υπόλοιποι έγκλειστοι είναι ένας Ελληνας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία (Μαλανδρίνο), καθώς και δυο Αιγύπτιοι (Μαλανδρίνο κι Αυλώνα).Το χρονικό των επιθέσεων με τις χειροβομβίδεςΗ υπόθεση άρχισε να απασχολεί έντονα τις Αρχές στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, όταν μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας.Το πρώτο χτύπημα έγινε περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, σε καφέ επί της οδού Αχαρνών 70, στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο δράστης έσπασε την τζαμαρία χρησιμοποιώντας μεταλλική σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα στο εσωτερικό του καταστήματος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.Περίπου 30 λεπτά αργότερα, στις 04:55, ακολούθησε δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά σε καφετέρια στην οδό Μηθύμνης, στην πλατεία Αμερικής. Ο τρόπος δράσης ήταν πανομοιότυπος, καθώς ο δράστης έσπασε την τζαμαρία και έριξε χειροβομβίδα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Και σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά τις εκτεταμένες ζημιές.Οι έρευνες των αστυνομικών στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στο ενδεχόμενο οι δύο επιθέσεις να αποτελούσαν εκβιαστικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι φέρεται να είχαν μεταξύ τους επιχειρηματικές και φιλικές σχέσεις. Παράλληλα, εξετάστηκε το σενάριο να επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων που διεκδικούσαν τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.Το τρίτο χτύπημα σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά σε καφετέρια επί της οδού Ιουλιανού. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν το κατάστημα λίγο μετά τις 04:00 και πέταξαν χειροβομβίδα προς την πρόσοψή του. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ωστόσο, δεν εξερράγη και παραλήφθηκε από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο, καθώς είχε δεχθεί επίθεση μαζί με το κατάστημα στην πλατεία Αμερικής τον Σεπτέμβριο. Οι Αρχές εξέταζαν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο πίσω από τις διαδοχικές επιθέσεις να βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο εκτελούσε εντολές έγκλειστου Αλβανού βαρυποινίτη γνωστού με το προσωνύμιο «Κλόντι».