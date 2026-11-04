«Μειονέκτημα η Δημοκρατική πλειοψηφία»: Θορυβημένοι στην Τουρκία από τη βαριά ήττα του Τραμπ

Θορυβημένοι εμφανίζονται στην Τουρκία, μετά τη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την πλειοψη...

Θορυβημένοι εμφανίζονται στην Τουρκία, μετά τη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα (Βουλή - Γερουσία), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται ενδεχόμενες αποφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ υπέρ της Άγκυρας. Η Άγκυρα πόνταρε σε νίκη των Ρεπουμπλικανών.Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Σινάν Ουλγκέν, διευθυντή του Κέντρου Οικονομικών και Μελετών Εξωτερικής Πολιτικής (EDAM), τις οποίες μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.«Υπάρχουν τρία θέματα: η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN» σημειώνει ο αναλυτής.Ο Ουλγκέν επισημαίνει ότι, όσον αφορά τα F-35, οποιοδήποτε νέο αίτημα αγοράς από την Τουρκία θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης του Κογκρέσου.Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία του ζητήματος των κινητήρων του KAAN, σημειώνοντας ότι η απόκτηση της πλειοψηφίας από τους Δημοκρατικούς δεν πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα του φακέλου των F-35.«Σε όλα αυτά τα ζητήματα, το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί διαθέτουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα».«Με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν και τα δύο σώματα, οποιαδήποτε πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για χαλάρωση αυτών των περιορισμών ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυστηρότερο έλεγχο από τους νομοθέτες» σχολιάζει από πλευράς της η εφημερίδα Τurkiye.«Ωστόσο, ο έλεγχος του Κογκρέσου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα αποτύχουν».«Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένες νομικές αρμοδιότητες, ενώ το προεδρικό βέτο του Τραμπ παραμένει ένα πιθανό εμπόδιο για νομοθετικές πρωτοβουλίες στις οποίες αντιτίθεται ο Λευκός Οίκος» τονίζεται.«Ένας ακόμη παράγοντας είναι η αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας σε ενδεχόμενες αμερικανικές πωλήσεις οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών έχουν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για μια πιθανή συμφωνία πώλησης F-35».«Ελληνοαμερικανικές οργανώσεις έχουν επίσης πραγματοποιήσει εκστρατείες κατά της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία» καταλήγει η εφημερίδα.Πηγή: skai.gr