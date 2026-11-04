Αυτές είναι οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής

Αν μια παγκόσμια κρίση άλλαζε μέσα σε λίγες ημέρες την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση σε νερό και...



Τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης



Η Ελβετία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με βασικό πλεονέκτημα την οργανωμένη πολιτική προστασία και τις υποδομές της. Η χώρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταφυγίων, ενώ η προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της εδώ και δεκαετίες.



Το ορεινό ανάγλυφο προσφέρει επίσης φυσική προστασία σε ορισμένα σενάρια, ενώ η πρόσβαση σε γλυκό νερό και η ισχυρή οικονομία ενισχύουν τις δυνατότητές της. Η Ελβετία έχει επίσης μακρά παράδοση ουδετερότητας, στοιχείο που θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεσή της σε ορισμένες διεθνείς συγκρούσεις, χωρίς φυσικά να την καθιστά απρόσβλητη.









Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία. Διαθέτει μεγάλους φυσικούς πόρους, σημαντική παραγωγή ενέργειας και ισχυρή δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών. Τα υδάτινα αποθέματα, η σχετικά μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα και η οργανωμένη κρατική λειτουργία συγκαταλέγονται στα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ανθεκτικότητά της.



Η πέμπτη χώρα είναι η Φινλανδία, η οποία ξεχωρίζει για την προετοιμασία της απέναντι σε κρίσεις. Διαθέτει οργανωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας, υποδομές καταφυγίων και σχεδιασμό για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η παραγωγή τροφίμων, οι δασικοί πόροι και η πρόσβαση σε νερό συμπληρώνουν την εικόνα.



Δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλές καταφύγιο



Κοινό στοιχείο των 5 χωρών είναι ότι διαθέτουν συνδυασμό φυσικών και οργανωτικών πλεονεκτημάτων. Η πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα, η ενεργειακή επάρκεια, οι υποδομές και η δυνατότητα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και οι κρατικές υπηρεσίες δοκιμάζονται.



Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε από αυτές θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από ένα ακραίο παγκόσμιο γεγονός. Μια πυρηνική σύγκρουση, μια παρατεταμένη κλιματική κρίση ή μια σοβαρή πανδημία θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τα σύνορα των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο.



Η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να συνδυάσει διαφορετικά δεδομένα και να αναδείξει περιοχές με μεγαλύτερες πιθανότητες ανθεκτικότητας. Η τελική εικόνα, ωστόσο, εξαρτάται από το είδος της καταστροφής, τη διάρκειά της και την ικανότητα κάθε χώρας να ανταποκριθεί σε συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα. Η Ελβετία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με βασικό πλεονέκτημα την οργανωμένη πολιτική προστασία και τις υποδομές της. Η χώρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταφυγίων, ενώ η προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της εδώ και δεκαετίες.Το ορεινό ανάγλυφο προσφέρει επίσης φυσική προστασία σε ορισμένα σενάρια, ενώ η πρόσβαση σε γλυκό νερό και η ισχυρή οικονομία ενισχύουν τις δυνατότητές της. Η Ελβετία έχει επίσης μακρά παράδοση ουδετερότητας, στοιχείο που θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεσή της σε ορισμένες διεθνείς συγκρούσεις, χωρίς φυσικά να την καθιστά απρόσβλητη.Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία. Διαθέτει μεγάλους φυσικούς πόρους, σημαντική παραγωγή ενέργειας και ισχυρή δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών. Τα υδάτινα αποθέματα, η σχετικά μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα και η οργανωμένη κρατική λειτουργία συγκαταλέγονται στα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ανθεκτικότητά της.Η πέμπτη χώρα είναι η Φινλανδία, η οποία ξεχωρίζει για την προετοιμασία της απέναντι σε κρίσεις. Διαθέτει οργανωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας, υποδομές καταφυγίων και σχεδιασμό για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η παραγωγή τροφίμων, οι δασικοί πόροι και η πρόσβαση σε νερό συμπληρώνουν την εικόνα.Κοινό στοιχείο των 5 χωρών είναι ότι διαθέτουν συνδυασμό φυσικών και οργανωτικών πλεονεκτημάτων. Η πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα, η ενεργειακή επάρκεια, οι υποδομές και η δυνατότητα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και οι κρατικές υπηρεσίες δοκιμάζονται.Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε από αυτές θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από ένα ακραίο παγκόσμιο γεγονός. Μια πυρηνική σύγκρουση, μια παρατεταμένη κλιματική κρίση ή μια σοβαρή πανδημία θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τα σύνορα των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο.Η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να συνδυάσει διαφορετικά δεδομένα και να αναδείξει περιοχές με μεγαλύτερες πιθανότητες ανθεκτικότητας. Η τελική εικόνα, ωστόσο, εξαρτάται από το είδος της καταστροφής, τη διάρκειά της και την ικανότητα κάθε χώρας να ανταποκριθεί σε συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα.

Αν μια παγκόσμια κρίση άλλαζε μέσα σε λίγες ημέρες την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα και η ενεργειακή επάρκεια θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες επιβίωσης. Μια αξιολόγηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ξεχωρίζει 5 χώρες που συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.Στη λίστα βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία. Κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, από τη γεωγραφική απομόνωση και τους φυσικούς πόρους μέχρι τις οργανωμένες υποδομές και την ικανότητα να καλύπτει βασικές ανάγκες του πληθυσμού της.Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης. Η μεγάλη απόσταση από τις περισσότερες μεγάλες εστίες διεθνών συγκρούσεων και η περιορισμένη γειτνίαση με άλλες χώρες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προστατευτικά σε ένα σενάριο παγκόσμιας αναταραχής.Παράλληλα, διαθέτει σημαντική αγροτική παραγωγή, εκτεταμένους φυσικούς πόρους και πρόσβαση σε γλυκό νερό. Η δυνατότητα παραγωγής τροφίμων στο εσωτερικό της χώρας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε περίπτωση που διαταραχθούν οι διεθνείς εμπορικές αλυσίδες και οι εισαγωγές βασικών αγαθών περιοριστούν δραστικά.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισλανδία. Το νησιωτικό κράτος διαθέτει σημαντικά ενεργειακά πλεονεκτήματα, καθώς αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη γεωθερμική ενέργεια και την υδροηλεκτρική παραγωγή. Αυτό περιορίζει την εξάρτησή του από εισαγόμενα καύσιμα και προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.Επιπλέον, η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και οι άφθονοι υδάτινοι πόροι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η γεωγραφική απομόνωση δεν σημαίνει ότι η χώρα θα μπορούσε να καλύψει εύκολα κάθε ανάγκη, ιδιαίτερα αν διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η τροφοδοσία της με προϊόντα που εισάγει.