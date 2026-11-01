Κι άλλη σφαλιάρα στον Ερντογάν: Τι αποκάλυψε η συνομιλία του απεσταλμένου των ΗΠΑ και του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο;

Βράζει η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την αποδοχή του παράνομου και ψεύτικου Τουρκολιβυκού μνημονίου από την λιβυκή Βουλή, για χάρη των Τούρκων, που θέλουν να ελέγξουν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.Σε αυτό το σημείο οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν τόσο με ανακοινώσεις, όσο και με επαφές στην περιοχή αυτή που θα είναι πολύ " καυτή" για τους επόμενους μήνες.



Ο Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου, Badr Abdel-Aty, και ο Ανώτερος Σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για Αραβικά και Αφρικανικά Θέματα, Massad Boulos, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, τρόπους προώθησης της πολιτικής διαδικασίας, την κρίση οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων και τις περιφερειακές εξελίξεις.



Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει στη σελίδα του στο Facebook ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων και συντονισμού μεταξύ Αιγύπτου και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και τρόπους υποστήριξης των προσπαθειών για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.



Το αιγυπτιακό υπουργείο πρόσθεσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ασχολήθηκε με τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και τρόπους προώθησης της πολιτικής διαδικασίας και τερματισμού της διαίρεσης που μαστίζει τη χώρα.



Ο Αμπντέλ-Ατί επανέλαβε την προτεραιότητα της διατήρησης της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, καθώς και της υποστήριξης της ενότητας των εθνικών θεσμών της. Τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για να βοηθηθούν τα λιβυκά μέρη να επιτύχουν μια συνολική και βιώσιμη πολιτική διευθέτηση, υπό λιβυκή ιδιοκτησία και ηγεσία, που να ικανοποιεί τις προσδοκίες του λιβυκού λαού και να διαφυλάσσει την ενότητα του κράτους και των θεσμών του.



Το αιγυπτιακό υπουργείο εξήγησε ότι "η τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων πρωτίστως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας", αναφέρει λιβυκό ΜΜΕ.



Η Αίγυπτος απορρίπτει και τυπικά μιλώντας σε Αμερικανό αξιωματούχο την παράλογη και παράνομη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, και αυτό είναι ένα ράπισμα που σίγουρα ακούστηκε μέχρι την Άγκυρα.



Η Αίγυπτος αντιτίθεται στη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, η οποία επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης κατά την επίσημη συνεδρίασή της στις 20 Οκτωβρίου, μια κίνηση που έγινε ευρέως δεκτή στη Λιβύη.



Το Κάιρο τόνισε ότι η συμφωνία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), προσβάλλοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα της.



Υπήρξαν συνεχείς επαφές, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικές συνομιλίες του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στην UNCLOS και η συνέχιση των διαβουλεύσεων για την επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ.



Η Τουρκία κατέθεσε επίσημα εκ νέου πρόταση στην Αίγυπτο, προσφέροντάς της ως «δέλεαρ» επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας (ΑΟΖ), σε σύγκριση με όσα θα κέρδιζε το Κάιρο από μια πλήρη οριοθέτηση με την Ελλάδα.



Η κίνηση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των αιγυπτιακών ενστάσεων για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και στη δημιουργία ρήγματος στον άξονα Αθήνας - Καΐρου.

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι εάν το Κάιρο υιοθετήσει τη δική της νομική ερμηνεία (που εξαφανίζει την επήρεια των ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος), η Αίγυπτος θα επεκταθεί σημαντικά προς τα βόρεια. Ωστόσο, δεν παρουσίασε επίσημους χάρτες ή συντεταγμένες για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό.



Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα διά του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Κύκλοι του ελληνικού ΥΠΕΞ διεμήνυσαν ξεκάθαρα ότι «οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι δημοπρασία και οι θαλάσσιες ζώνες δεν κατακυρώνονται στον πλειοδότη», τονίζοντας τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας και της Αιγύπτου στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).



Παρά το τουρκικό «πρέσινγκ», η Αίγυπτος παραμένει προσδεδεμένη στη μερική συμφωνία οριοθέτησης που υπέγραψε με την Ελλάδα το 2020, θεωρώντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο.