Σατανάς η Ελλάδα! Τουρκία: Έντυσαν μαθητές με μάσκες δαιμόνων και… ελληνικές σημαίες σε σχολική γιορτή!

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια σχολική παράσταση για την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, κατά την οποία μικρά πα...



Γονείς καταγγέλλουν ότι παρουσιάζονται άλλοι λαοί ως εχθροί



Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, οι γονείς που διαμαρτυρήθηκαν εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο συνδυασμός εθνικών σημαιών με δαιμονικές μορφές δημιουργεί την εντύπωση πως άλλες χώρες και οι λαοί τους παρουσιάζονται ως εχθροί.



Όπως υποστήριξαν, τέτοιου είδους σχολικές δραστηριότητες ενδέχεται να καλλιεργήσουν προκαταλήψεις και διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, αντί να προάγουν τον σεβασμό προς διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνικότητες.



Μάλιστα, σύμφωνα με το Fethiye Forum, ορισμένοι γονείς φέρονται να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σχολείο εξαιτίας του περιστατικού.



Οι οικογένειες που αντέδρασαν επισήμαναν ότι οι εθνικές επέτειοι θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης, ενότητας και ελευθερίας, χωρίς να συνδέονται άλλοι λαοί με αρνητικά στερεότυπα.



Άγνωστο το σκεπτικό της σχολικής παράστασης



Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τους εορτασμούς της 29ης Οκτωβρίου, εθνικής επετείου της Τουρκίας, που σηματοδοτεί την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923.



Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επίμαχης παράστασης ή το σκεπτικό πίσω από την επιλογή των συγκεκριμένων ενδυμασιών.



Το τουρκικό μέσο επισημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια εξήγηση από τη διεύθυνση του σχολείου για τον σκοπό της αναπαράστασης.



Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η σχολική εκδήλωση είχε εγκριθεί από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές ή εάν πρόκειται να διερευνηθούν οι καταγγελίες των γονέων.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια σχολική παράσταση για την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, κατά την οποία μικρά παιδιά εμφανίστηκαν φορώντας μάσκες δαιμόνων και σημαίες ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Φετιγιέ, στην επαρχία Μούγλων, στο πλαίσιο των εορτασμών της 29ης Οκτωβρίου, προκαλώντας την αγανάκτηση γονέων που κατήγγειλαν ότι η συγκεκριμένη αναπαράσταση παρουσιάζει άλλους λαούς ως εχθρούς.Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Fethiye Forum, το οποίο δημοσίευσε σχετικό ρεπορτάζ στις 31 Οκτωβρίου, σε ορισμένους μαθητές είχαν τοποθετηθεί σημαίες διαφορετικών χωρών, ενώ ταυτόχρονα φορούσαν τρομακτικές μάσκες.Στη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα διακρίνεται χαρακτηριστικά ένα παιδί με κόκκινη μάσκα δαίμονα και την ελληνική σημαία στους ώμους του. Δίπλα του βρίσκεται ένας ακόμη μαθητής με τη βρετανική σημαία και μάσκα, ενώ στην ίδια σκηνή διακρίνεται και η ιταλική σημαία.Η επιλογή των συγκεκριμένων συμβόλων προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως από οικογένειες ξένης υπηκοότητας που ζουν στην Τουρκία και τα παιδιά τους φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.