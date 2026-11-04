Η κακοκαιρία Agneta φεύγει και έρχονται ισχυροί βοριάδες και.. .κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βοριάδες θα αρχίσουν να ενισχύονται από την Πέμπτη, φτάνοντας στα πελάγη ακ...

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βοριάδες θα αρχίσουν να ενισχύονται από την Πέμπτη, φτάνοντας στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ. Η μεταβολή αυτή θα φέρει πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε αρκετές περιοχές της χώρας.Ενδεικτικά, το πρωί της Πέμπτης η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 12 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές.Το κρύο αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται βροχοπτώσεις. «Άρα, λοιπόν, από το φθινόπωρο πάμε στον πρώιμο χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.Από την άλλη ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι αύριο το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώνει σταδιακά τη δράση του. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση και τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από το Σάββατο προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του καιρού θα παίξει ένα ισχυρό βαρομετρικό βουνό, το οποίο αναμένεται να εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα, εμποδίζοντας για τις επόμενες ημέρες την έλευση νέων κακοκαιριών.