4 Νοεμβρίου 1998... Αυτός είναι ο Ήρωας Επισμηναγός ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ που έπεσε μαζί με το ΜΙΡΑΖ ΤΟΥ ενώ μπορούσε να το εγκαταλείψει ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ...!!!

















4 Νοεμβρίου 1998 - Ο Έλληνας υποσμηναγός της 331 Μοίρα Παντός Καιρού, Νίκος Παρούσης, διαπιστώνοντας βλάβη του Mirage 2000E/BGM στο οποίο επέβαινε πετώντας πάνω από τον Ωρωπό, την τελευταία στιγμή και χωρίς να το εγκαταλείψει, απέτρεψε την πτώση του σε σχολείο οδηγώντας το εκτός πόλης όπου και συνετρίβη μαζί του. Τιμήθηκε μετά θάνατο από την Ακαδημία Αθηνών.Ο Υποσμηναγός Νικόλας Παρούσης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Σεπτέμβριο του 1990 (67η σειρά) και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1995 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.Εκπαιδεύτηκε στο Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως Mirage 2000 της 114 Πτέρυγας Μάχης (Τανάγρα) και τοποθετήθηκε στην 331 Μοίρα της 114 ΠΜ ως χειριστής στα αεροσκάφη αυτά.Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, όταν το αεροσκάφος Mirage 2000 του οποίου ήταν κυβερνήτης έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, στις 4 Νοεμβρίου 1998.Του απονεμήθη μετά θάνατον το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως με Προεδρικό Διάταγμα της 23ης Ιουλίου 1999.