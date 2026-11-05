Βόλος: Νέα απάτη με κλωνοποίηση φωνής για 85χρονη - Άδειασαν το σπίτι της με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Οργανωμένα κυκλώματα επιστρατεύουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη και την κλωνοποίηση φωνής για να αδειάζουν σπίτια ανυποψίαστων πολιτών, με...

Οργανωμένα κυκλώματα επιστρατεύουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη και την κλωνοποίηση φωνής για να αδειάζουν σπίτια ανυποψίαστων πολιτών, με το τελευταίο κρούσμα στον Βόλο να προκαλεί σοκ. Μια 85χρονη γυναίκα έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά καλοστημένης απάτης, παραδίδοντας στους δράστες οικογενειακά κειμήλια, χρυσές λίρες και μετρητά, πιστεύοντας ακράδαντα πως μιλούσε στο τηλέφωνο με την ίδια της την κόρη.Το σχέδιο των δραστών στήθηκε με χειρουργική ακρίβεια. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, η 85χρονη πείστηκε ότι συνομιλούσε στο σταθερό της τηλέφωνο με το παιδί της, καθώς η κλωνοποίηση φωνής ήταν τόσο πιστή που δεν άφηνε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Στη συνέχεια, της ζήτησαν τον αριθμό του κινητού της για να μιλήσει ταυτόχρονα με δήθεν διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ. Ο υποτιθέμενος τεχνικός την προειδοποίησε για άμεσο κίνδυνο έκρηξης λόγω μεγάλης διαρροής ρεύματος στο σπίτι. Όπως αποκάλυψε το περιβάλλον της οικογένειας, «επί μιάμιση ώρα την είχανε εξουθενώσει πνευματικά και σωματικά, ζητώντας της να τους ενημερώνει για διάφορα που ρωτούσαν».Υπό το καθεστώς απόλυτου πανικού, η γνώριμη φωνή της ζήτησε να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα χρυσά αντικείμενα, τις λίρες και τα χαρτονομίσματα, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει έξω από την πόρτα, κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα. Την έπεισαν μάλιστα να ανοίξει ελάχιστα την πόρτα, ώστε να τα παραλάβει η κόρη της και να γλυτώσουν από την επικείμενη καταστροφή. Κι όμως, η πικρή αλήθεια αποκαλύφθηκε 10 λεπτά αργότερα, όταν η πραγματική κόρη εμφανίστηκε στο κατώφλι της 85χρονης, η οποία κυριολεκτικά κατέρρευσε μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος της πλεκτάνης. «Η μητέρα μου είναι μία γυναίκα ενημερωμένη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή», τόνισε συγγενικό πρόσωπο, επιχειρώντας να αφυπνίσει το κοινό για αυτή τη νέα γενιά εγκληματικότητας.Την ίδια ώρα, η τοπική Αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία και αναζητά τα ίχνη των δραστών. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, μόλις 15 ημέρες πριν είχε καταγραφεί ένα ακόμη πανομοιότυπο περιστατικό. Σε εκείνη την περίπτωση, οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν πάλι λογισμικό για κλωνοποίηση φωνής, μιμούμενοι το παιδί ενός άλλου κατοίκου, ζητώντας επειγόντως χρήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να του αποσπάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως τα κυκλώματα δοκιμάζουν διαρκώς τα νέα ψηφιακά τους εργαλεία ανενόχλητα.