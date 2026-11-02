Σάμος: Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές παγιδεύτηκε λόγω κατολίσθησης – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Σάμο προκάλεσε κατολίσθηση στην περιοχή του Μαραθόκαμπου, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μ...





Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Σάμο προκάλεσε κατολίσθηση στην περιοχή του Μαραθόκαμπου, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μαθητές σε λεωφορείο.Αναλυτικότερα, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι μαθητές, εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί, από την κακοκαιρία.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:15 σήμερα Δευτέρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες, που προσέγγισαν το ακινητοποιημένο σχολικό και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους.Στη συνέχεια, πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν και στα σπίτια τους.