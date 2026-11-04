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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εισβολή 4 Τουρκικών UAVs με παραβάσεις και παραβιάσεις σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Νοεμβρίου 06, 2026

  Νέα έντονη τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε σημερα 2026, προκαλώντας την απογείωση ελληνικών F-16. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ...

 



Νέα έντονη τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε σημερα 2026, προκαλώντας την απογείωση ελληνικών F-16.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα UAV πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η παρουσία τους ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό επιτήρησης της Πολεμικής Αεροπορίας. Ελληνικά F-16 απογειώθηκαν προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση και αναχαίτισή.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της τουρκικής δραστηριότητας χωρίς όμως να δίνει ξεχωριστά στοιχεία για τη διαδρομή που ακολούθησε καθένα από τα τέσσερα UAV.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 9

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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