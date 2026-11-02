Δολοφόνησε πάνω από 300 κορίτσια και τα ίχνη του αγνοούνται μέχρι σήμερα…

Γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1948 στην Santa Isabel της Κολομβίας και ήταν το έβδομο παιδί από μια οικογένεια με 13 παιδιά. Ο πατέρας του πέθανε όταν η μητέρα του ήταν 3 μηνών έγκυος σε αυτόν. Εκδιώχθηκε από το σπίτι του σε μικρή ηλικία, όταν η μητέρα του τον είδε να παρενοχλεί τη μικρή του αδερφή. Ζώντας στους δρόμους, φέρεται να βιάστηκε επανειλημμένως από έναν άνδρα που του πρόσφερε αρχικά καταφύγιο.Στην ηλικία των 10 ετών, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αμερικανών τον βρήκε στους δρόμους και τον βοήθησε να μπει σε ένα ορφανοτροφείο. Αναγκάστηκε να δραπετεύσει όμως κι από εκεί, επειδή, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ένας από τους δασκάλους του τον έδενε και τον βασάνιζε.Έχοντας μεγαλώσει στους δρόμους, στα 18 του μπήκε στη φυλακή για μικροεγκλήματα. Εκεί βιάστηκε ομαδικά από άλλους κρατούμενους, τους οποίους και σκότωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, καταλήγοντας για πολλά χρόνια στη φυλακή. Όταν τελικά βγήκε, μετακόμισε στο Περού και έβαλε στόχο να βλάψει νεαρά κορίτσια.Πήγαινε τα θύματα του σε απομακρυσμένες περιοχές και στην συνέχεια τα βίαζε και τα δολοφονούσε. Δεν στραγγάλιζε ποτέ τα θύματα του την νύχτα γιατί – όπως κυνικά ομολόγησε – ήθελε να βλέπει ξεκάθαρα τα μάτια των κοριτσιών τη στιγμή του θανάτου.Σύμφωνα με τις καταθέσεις του ίδιου, μέχρι το 1978 είχε απαγάγει, βιάσει και τελικά σκοτώσει πάνω από 100 κορίτσια.Ο Lopez συνελλήφθη επ’ αυτοφώρω από τα μέλη μιας φυλής στο Περού, όταν προσπάθησε να απαγάγει ένα κοριτσάκι εννέα ετών. Τον βασάνισαν και τον έθαψαν στην άμμο μέχρι τον λαιμό. Είχαν σκοπό να τον εκτελέσουν, αλλά μια αμερικανίδα ιεραπόστολος, εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός και τους έπεισε να τον παραδώσουν στις αρχές. Η αστυνομία όμως δεν έδειξε τον απαραίτητο ζήλο και τον απελευθέρωσε με την προϋπόθεση να φύγει από την χώρα. Ο Lopez εγκατέλειψε το Περού και μετακινήθηκε και πάλι στην Κολομβία κι ύστερα στο Εκουαδόρ, όπου φέρεται να σκότωνε κατά μέσο όρο τρία κορίτσια τη βδομάδα.Συνελήφθη σε μια αποτυχημένη προσπάθεια για απαγωγή. Όσο ήταν υπο κράτηση αρνήθηκε αρχικά να συνεργαστεί με τις αρχές έως ότου ο ερευνητής Pastor Cordova Gudino, υποδύθηκε τον κατάδικο για να του αποσπάσει πληροφορίες. Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Lopez, ο Gudino κατάφερε να του πάρει μια ομολογία καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα μέρη όπου θάφτηκαν τα θύματα.Τελικά ομολόγησε πως είναι ένοχος για πάνω από 300 δολοφονίες αλλά κανείς δεν τον πίστεψε. Όταν διαδόθηκε η είδηση η χώρα ξεχείλισε από οργή. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τον αριθμό των θυμάτων. Μάλιστα υπήρξε έντονα η φήμη ότι οι αρχές τον μετακινούσαν χωρίς μέτρα ασφαλείας για να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιους από τους γονείς των θυμάτων να τον σκοτώσουν.Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία της Κολομβίας τον άφησε ελεύθερο όταν αυτός έκτισε την 20ετή του ποινή. Τα ίχνη του αγνοούνται μέχρι και σήμερα…