250 εκατομμύρια για θαλάσσια drones: Η πρωτοβουλία για συστράτευση των εφοπλιστών με στόχο την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Δωρεά οπλικών συστημάτων και συγκεκριμένα θαλάσσιων drones, συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβου...

Δωρεά οπλικών συστημάτων και συγκεκριμένα θαλάσσιων drones, συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας για τη συστράτευση των Ελλήνων εφοπλιστών υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, η συνεισφορά που ζητά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε είδος, με την παράδοση συστημάτων στον Στόλο τα επόμενα χρόνια.Η δημόσια αφετηρία δόθηκε από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέγραψε επιστολή προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας δωρεά 250 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την απόκτηση επιχειρησιακών μέσων και δυνατοτήτων του ελληνικού Στόλου.Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι η εξειδίκευση της πρωτοβουλίας στα θαλάσσια drones.Το ύψος της επιδιωκόμενης συνεισφοράς δείχνει τη φιλοδοξία της προσπάθειας. Μια δωρεά τέτοιας αξίας μπορεί να υποστηρίξει τη συγκρότηση δύναμης μη επανδρωμένων μέσων με ουσιαστικό αποτύπωμα, εφόσον συνοδευτεί από εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και οργανωμένη ένταξη στον Στόλο.Η λογική είναι οι εφοπλιστές να συνεισφέρουν σταδιακά στην απόκτηση των συστημάτων που χρειάζεται το Ναυτικό. Το επιχειρησιακό ζητούμενο θα καθορίσει τις επιλογές, ώστε οι δωρεές να υπηρετούν ενιαίο σχεδιασμό και να μπορούν να αξιοποιηθούν από τις μονάδες και τα στελέχη του.Δεν έχει δημοσιοποιηθεί τελική κατανομή του ποσού ανά τύπο, αριθμός σκαφών ή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων. Συνεπώς, τα μέσα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και αξιολογούνται αποτυπώνουν τις διαθέσιμες κατευθύνσεις και το ενδιαφέρον του ΠΝ, χωρίς να συνιστούν ανακοινωμένο κατάλογο αγορών της συγκεκριμένης δωρεάς.Το ύψος της επιδιωκόμενης συνεισφοράς αποτυπώνει τη φιλοδοξία της προσπάθειας. Με τη συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας μπορεί να υποστηριχθεί η συγκρότηση μιας σημαντικής δύναμης μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, παράλληλα με τα προγράμματα ενίσχυσης των μεγάλων Μονάδων επιφανείας.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert, η συνεισφορά σχεδιάζεται να μεταφραστεί σταδιακά σε παραδόσεις συστημάτων, με βάση τις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Η επιχειρησιακή αξιολόγηση θα καθορίσει τις επιλογές, τους συνδυασμούς και τις διαμορφώσεις των μέσων που θα αποκτηθούν.Προς το παρόν δεν έχει δημοσιοποιηθεί τελικός κατάλογος συστημάτων, αριθμός σκαφών ή κατανομή των 250 εκατομμυρίων ευρώ ανά πρόγραμμα. Οι πλατφόρμες που έχουν παρουσιαστεί στον Σκαραμαγκά και στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης δείχνουν τις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το Ναυτικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ανακοινωθεί η χρηματοδότησή τους από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.Το ζητούμενο είναι η δωρεά να προσφέρει ολοκληρωμένη επιχειρησιακή δυνατότητα. Μαζί με τα σκάφη απαιτούνται σταθμοί ελέγχου, εξοπλισμός επικοινωνιών, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, ώστε τα μέσα να παραμένουν διαθέσιμα σε βάθος χρόνου.Για τα ελληνικά προγράμματα, ιδιαίτερη σημασία έχει η μετάβαση σε σταθερή παραγωγή, με επαναλαμβανόμενη ποιότητα και δυνατότητα υποστήριξης. Για κάθε σύστημα που θα αποκτηθεί, ελληνικό ή ξένο, ζητούμενο είναι η διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας και η δυνατότητα εξέλιξης σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.Η πρωτοβουλία των εφοπλιστών μπορεί να επιταχύνει αυτή την προσπάθεια. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον μετατραπούν σε ολοκληρωμένες δυνατότητες, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη νέα γενιά ναυτικών μέσων που σχεδιάζει να αξιοποιήσει το Πολεμικό Ναυτικό.Το επόμενο βήμα είναι η εξειδίκευση της συνεισφοράς, η επιλογή των συστημάτων και ο καθορισμός των παραδόσεων. Εκεί θα αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος μιας πρωτοβουλίας που επιδιώκει να συνδέσει τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας με τη μελλοντική ισχύ του Στόλου και την άμυνα του Αιγαίου.