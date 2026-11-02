Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται στο myCAR - Πόσο θα πληρώσετε φέτος

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 αναμένεται να αναρτηθούν μέσα στον Νοέμβριο στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη ...



Με σάρωση του QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την εφαρμογή της τράπεζας.

Σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής.

Σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ, με την προσκόμιση του ειδοποιητηρίου.



Καλό είναι οι ιδιοκτήτες να κρατούν το αποδεικτικό της συναλλαγής, μέχρι να εμφανιστεί η εξόφληση στο σύστημα της ΑΑΔΕ.



Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή



Όσοι δεν εξοφλήσουν τα τέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: Χωρίς πρόστιμο.

Τον Ιανουάριο 2027: Προσαύξηση 25%.

Τον Φεβρουάριο 2027: Προσαύξηση 50%.

Από την 1η Μαρτίου 2027: Προσαύξηση 100%.

Για παράδειγμα, εάν τα τέλη ενός οχήματος ανέρχονται σε 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο θα διαμορφώσει τη συνολική οφειλή στα 300 ευρώ. Τον Φεβρουάριο το ποσό θα φτάσει τα 360 ευρώ, ενώ από την 1η Μαρτίου θα ανέλθει στα 480 ευρώ.



Για τα επιβατικά οχήματα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ. Για παράδειγμα, εάν τα τέλη ενός οχήματος ανέρχονται σε 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο θα διαμορφώσει τη συνολική οφειλή στα 300 ευρώ. Τον Φεβρουάριο το ποσό θα φτάσει τα 360 ευρώ, ενώ από την 1η Μαρτίου θα ανέλθει στα 480 ευρώ.Για τα επιβατικά οχήματα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 αναμένεται να αναρτηθούν μέσα στον Νοέμβριο στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την Πρωτοχρονιά ξεκινούν οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων ενδέχεται να γίνει ακόμη και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ που να επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία.Οι οδηγοί θα μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCAR, ενώ υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet.Για την έκδοση του ειδοποιητηρίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Αφού επιλέξουν την ενότητα που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, θα μπορούν να εμφανίσουν το σχετικό έντυπο για το 2027 και να το αποθηκεύσουν ή να το εκτυπώσουν.Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και χωρίς κωδικούς Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και να επιλέξει το έτος για το οποίο αναζητά το ειδοποιητήριο.Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027 λήγει την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πληρωμή έως τότε, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμο.Με βάση το ισχύον πλαίσιο, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας. Επομένως, όσοι καθυστερήσουν την εξόφληση θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένο ποσό, ανάλογα με τον μήνα κατά τον οποίο θα πληρώσουν.Η εξόφληση των τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι:Μέσω e-banking ή mobile banking, με τη χρήση του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.