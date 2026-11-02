«Μπαράζ» από 112 σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Παξούς, Αντίπαξους: «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Μηνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους Θεσπρωτίας, Πρέβεζας αλλά και των νησιών Κέρκυρας, Παξών, Αντίπαξων Διαπόντιων Νήσων με την σύστ...
Μηνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους Θεσπρωτίας, Πρέβεζας αλλά και των νησιών Κέρκυρας, Παξών, Αντίπαξων Διαπόντιων Νήσων με την σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από απόψε το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026
⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 In the islands of #Corfu and #Paxos, #Antipaxos and #Diapontia_Islands from tonight onwards until the early mornings hours, heavy rain and thunderstorm ‼️ Limit your movements ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.